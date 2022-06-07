Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ta tıp dünyasında nadir gözüken durumlardan biri yaşandı. 52 yaşındaki Hüsne Sığırcı'nın, 3 yıl önce kalbinden şikayetleri başladı. Gittiği sağlık merkezlerinde tedavisine cevap bulamayan Sığırcı, son olarak hastaneye başvurdu.

KALBİ KİRLİ KAN İLE BESLENİYORDU

Burada yapılan tetkikler sonucu, Sığırcı’nın 300 binde bir görülen hastalığa yakalandığı ve kalbinin kirli kan ile beslendiğini belirlendi. Doktorların müdahalesi ile alındığı ameliyattan başarılı bir şekilde çıkan kadın sağlığına kavuştu.

“ASLINDA ÇOK RİSKLİ BİR AMELİYAT AMA…”

Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, Alcapa hastalığının nadir görüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Hastamız 52 yaşında ve 3 yıldır kalp şikayetleri mevcut imiş bize geldiğinde tetkikleri yaptık ve 300 binde bir görülen, ‘Alcapa’ sendromu denilen yani kalbi besleyen ana damarın aort yerinden akciğer damarından çıkması sendromudur ve bu da kirli kan ile kalbin beslenmesi demektir. Biz hastamız da bunu tespit ettikten sonra hemen hızlıca ameliyata karar verdik. Aslında çok riskli bir ameliyat ama biz de burada deneyimli ekiplerimiz ile beraber bu ameliyatı gerçekleştirdik. Akciğerinden çıkan damarı tekrar eski yerine naklettik. Güzel bir ameliyat oldu ve hastamız 2 gün sonra servise alındı ve artık kalbi temiz kan ile besleniyor. Hastalarda eğer bu ameliyat olmaz ise kalp yetmezliğe neden oluyor ve genelde erken yaşlarda kaybediliyor. Ama Hüsne Hanım bu konuda biraz şanslı ve bu yaşa kadar damarlar ile gelmiş.”



Hüsne Sığırcı ise, “3 yıldır kap rahatsızlığım vardı birkaç yere gittim sonuç bulunamadı. Sağ olsun hocamız çaremizi buldu ve sağlığımıza kavuştuk. Şu anda çok iyiyim ve doktor ve ekibine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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