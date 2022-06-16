Türkiye Gazetesi

Günümüzde kadın erkek pek çok kişinin en büyük problemlerinden biri kellik tarihe karışıyor. ABD’de yaşayan Türk doktor kellik problemi yaşayan kişilere müjdeli haberi açıkladı. Yale Tıp Fakültesi Radyoloji ve Biyomedikal Görüntüleme Anabilim Dalı’nda görev yapan Mehmet Emin Adin Adin, çalıştığı üniversitenin çalışmalarını gerçekleştirdiği ilaçla ilgili bilgi verdi. Edin ilacın ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)’nden onay aldığını ve yakında kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Türk doktor ilacın saçkıran ya da tıbbi adıyla alopesi nedeniyle saçlarını kaybedenler için etkili olacağını söyledi.

FDA KELLİK İLACINI ONAYLADI

Twitter hesabından açıklama yapan Doktor Mehmet Emin Adin tedavide başarılı ilerleme kaydedildiğini belirtti. Adin paylaşımında “Kellik sorunu yaşayanlar için çok güzel bir haber. FDA kellik tedavisinde kullanılan bir ilacı ilk defa onayladı. Alopesia areata (bölgesel kellik) tedavisi için JAK inhibitorü Baricitinib’in kullanımı onaylandı” dedi. Türk doktor konuyla ilgili tedavi öncesi ve sonrası örnek bir hastanın görüntülerini de paylaştı.

Doktor Mehmet Emin Adin tedaviyle ilgili “Tam veya tama yakın saç kaybı olan (kaş, kirpik vs.) kişilerde (kadın erkek fark etmez) kullanılabilir. Çalışmaya göre, 4 mg kullanan hastaların üçte birinde en az %80 saç çıktığı gözlenmiş” bilgisini paylaştı.

"TARİH YAZILDI"

İlacın çalışmasını yürütenlerden kişilerden birinin Yale Üniversitesi’nden Dr King olduğunu söyleyen Adin, “Saçını, sakalını ve kaşlarını kaybeden bir hastamı tedaviye başladıktan kısa bir süre sonra saçları çıkmaya başladı ve tarih yazıldı, bu ilaç hastalığı sonsuza dek değiştirdi” dedi.

Kellik sorunu için yeni çözüm alternatifi Saç Ekim Uzmanı İsmail Zengin, geliştirdikleri Fiber FUE saç ekimi ekimi yöntemi ile normal süreçte 6 ay civarında olarak 3 ay içerisinde kelliğin bitmesini garanti ettiklerini açıkladı.

Kellik özgüven eksikliğine yol açıyor Son yıllarda akıllı telefonlarla birlikte artan selfie pozları, kellik ve saç dökülmesi sorunu yaşayanlara zor anlar yaşatıyor.