Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada bilim adamlarını da şaşırtan bir hızla yükselen COVID-19’un yeni dalgası, Türkiye’de de tam anlamıyla zirveye ilerliyor. Sağlık Bakanlığının açıkladığı yeni verilere göre vaka sayıları bir önceki haftaya göre yüzde 100’e yakın artarken, vefat sayıları da bir hafta içinde üç katına çıktı. Türkiye’de ortalama günlük vaka sayısı 35 binlere yaklaştı. Önümüzdeki hafta vaka sayılarının günlük 40 bini aşması bekleniyor. 4-10 Temmuz haftasında 117 bin 95 olan vaka sayısı, 11-17 Temmuz haftasında 226 bin 532’ye çıktı. Uzmanlara göre bu hızla devam ederse, yeni haftada vaka sayıları haftalık 400 bini geçebilir. Türkiye’de testlerin pozitiflik çıkma oranı yüzde 30’ları aştı. Haftalık 20 civarında seyreden vefat sayısı son haftada 96’ya yükseldi. Bu rakamlara göre Türkiye’de günlük ortalama 14 vefat görüldü.

MASKELİ GÜNLER GELEBİLİR

Türkiye’de yakın zamanda bir kısıtlamaya gidilmesi planlanmıyor. Ancak özellikle toplu taşımada yeniden maske zorunluluğu getirilmesine yönelik talepler bulunuyor. Uzmanlar bu konunun vatandaşın tercihine bırakılmamasını talep ediyor. Vaka artışına bağlı olarak, hastanelerin yükü de artıyor. Kapatılan COVID-19 servisleri yeniden açıldı. Yoğun bakımlardaki doluluk oranı da yükseliş gösteriyor. Uzmanların yaptığı değerlendirmelerde, özellikle bayramın son günündün itibaren hastanelere başvurular artış gösterdi. Hastanelere yapılan başvuruların büyük bölümünün ‘Klima çarptı, soğuk su içtim, cereyanda kaldım’ gibi gerekçelerle olduğu, ancak yapılan testlerde her yüz kişiden 35-40’nın pozitif çıktığı belirtildi.

COVID-19 GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

Türkiye’de koronavirüs vakaları tırmanışa geçti. Mayıs ayı sonunda 7 bin olan vaka sayısı, Temmuz ayının ikinci haftasında 226 bine yükseldi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, “Türkiye koşar adım gidiyor. Koronavirüs, yoğun bir şekilde, gümbür gümbür geliyor. İnsanlar Covid olduğunu bilmeden, kendisini grip zannederek geziyor” dedi. Hem aşı olup hem de hastalık geçiren kişilerin, virüse karşı yüzde 98 oranında korunduğunu ifade eden Prof. Dr. Sakarya, “Asıl problemi aşı karşıtları yaşayacak. Çünkü yeni varyant, bulaşıcılığı ve öldürme oranı çok daha yüksek” diye konuştu.

HATIRLATMA DOZUNU UNUTMAYIN!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Türkiye'nin yeni bir salgın dalgasıyla karşı karşıya kaldığını ve vakaların hızla arttığını belirtti. 'Hatırlatma dozu'nun önemine değinen Prof. Dr. Gerek, "Özellikle aşıda belli bir sayıya ulaşmamış, 50 yaş üzerindeki, özel veya kronik hastalığı olan kişilerin mutlaka aşılama faaliyetlerine özen göstermesi, aşılarını yaptırması gerekir. Sonbahara kadar hem diğer bilinen gribal enfeksiyonlar, infiluenzaya hem de Covid-19'a karşı aşılarda bir eksiklik varsa bunlar mutlaka yapılmalı. Aşı olanlar hastalığı daha rahat atlatıyor" dedi.

Vakalar yeniden uçuşa geçti: İlk tedbir Eskişehir Valiliği'nden geldi Koronavirüsle mücadele 2 yıldır aralıksız sürerken yaz başında maske zorunluluğun kaldırıldığı duyurulmuştu. Ancak son dönemde artan vakalar korkuturken, Eskişehir Valiliği yeni tedbirler alındığını duyurdu.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca açıklanan tedbirler kapsamında, üniversite, özel ve kamu hastanelerine koronavirüs şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavilerinin öncelikli olarak başvurunun yapıldığı hastanelerde gerçekleştirilmesine ve zorunlu olmadıkça diğer hastanelere sevk edilmemesi kararı alındı.

Ezber bozan ‘maske’ açıklaması… Katı maske kurallarına rağmen bu iki ülkede vakalar artıyor Çoğu ülkede mecburiyet kalksa da Singapur ve Yeni Zelanda, Covid-19 salgınına karşı halen katı bir maske mecburiyeti tatbik etmeye devam ediyor. Yoğun nüfuslu Singapur’da hem içeride hem dışarıda maske takılması mecburi. Yeni Zelanda'da ise zorunluluk alışveriş merkezleri ve kütüphaneler gibi kapalı kamusal alanları kapsıyor.