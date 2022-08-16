Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Bristol Üniversitesi’nden iklim bilimi profesörü Dann Mitchell, İngiltere ve diğer kuzey bölgelerde yaşayan insanların güneşli havalarda daha fazla dışarıda bulunacağını belirterek “Bu da, cilt kanseri için bilinen bir risk faktörü olan güneş ışığının UV kısmına çok daha fazla maruz kalmaya yol açar” dedi. Leeds Üniversitesi’nden klinisyen Julia Newton-Bishop ise “Hava sıcaklıkları bu şekilde devam ettiği takdirde güneş yanıklarının artacağını ve daha sonraki yıllarda melanom görülme sıklığının yükseleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

İngiltere'de iklim değişikliği alarmı: Sekiz bölgede kuraklık ilan edildi İngiltere’de bazı bölgelerin yaz boyunca yeterli miktarda yağış almamasıyla birlikte uzun süreli kuraklık gerçekleşti. Ulusal Kuraklık Grubu resmi olarak kuraklık ilan etti.