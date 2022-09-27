Türkiye Gazetesi

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Raporda her dört yumurtalık kanserinden birinin sebebinin kalıtsal olduğu belirtilirken prostat kanserinin de kalıtsal meme ve yumurtalık kanseri ile ilişkili olduğuna dikkat çekildi. Gen haritası ile kansere yakalanma ihtimalinin ortaya konulabileceği ve genetik özelliklere göre tedavinin bireyselleştirilebileceğine işaret eden raporun oluşturulmasında Tıbbi Genetik Derneği, Patoloji Dernekleri Federasyonu, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği ve Üroonkoloji Derneği görev aldı. Astra Zeneca firmasının şartsız desteği ile hazırlanan rapora göre kalıtsal prostat kanseri riski 4 kat, bunun erken ortaya çıkma riski ise 2 kat daha fazla. Kalıtsal yumurtalık kanserine sebep olabilecek Lynch Sendromu durumunda, kolon kanseri dışında rahim ve yumurtalık kanseri riski de artıyor. Raporda genetik testlerle erkenden tedbir almanın mümkün olduğu belirtiliyor.

Denemeler olumlu: Kanser uçuk virüsüyle tedavi edilecek Genetiğiyle oynanmış virüs, kanser hastalarında tümörleri ortadan kaldırdı ve küçülttü. Uçuk virüsünün genetiğiyle oynayan bilim insanları kanser tedavisi için ümit verici sonuçlar aldı.

Kanserin sonu geldi mi? Tedavide büyük dönemeç: Enjekte edilen virüs kanserli hücreleri kuşatıp patlatıyor İngiltere’deki bilim insanları kanser tedavisinde çığır açacak bir gelişmeye imza attı. Uzmanlar, kanserli hücreleri öldüren yeni bir kanser tedavisinin sonuçlarının umut verici olduğunu açıkladı. Yapılan çalışmada bir hastanın kanserli hücreleri yok oldu, diğerlerinin ise tümörleri küçüldü.