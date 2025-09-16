Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
HIV’le yaşayan her üç kişiden biri frengi taşıyıcısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Dr. Yağmur Ekenoğlu Merdan’ın araştırmasına göre, HIV ile yaşayan bireylerin üçte birinde frengi de görülüyor; özellikle 31-40 yaş arası erkeklerde risk dikkat çekici düzeye ulaşıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Dr. Yağmur Ekenoğlu Merdan, HIV ile yaşayan kişilerde frengi oranlarının endişe verici seviyede yüksek olduğunu belirterek, özellikle genç erkeklerin risk altında bulunduğunu söyledi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Ekenoğlu Merdan’ın Ocak 2022 ile Aralık 2024 arasında yaptığı geniş çaplı incelemede, kan örneği veren 2 bin 768 HIV ile yaşayan bireyin verileri değerlendirildi.

YÜZDE 33,3'Ü FRENGİ HASTASI

Araştırmaya göre HIV ile yaşayan kişilerin yüzde 33,3’ü aynı zamanda frengi hastası çıktı. Erkeklerde oran kadınlara göre çok daha yüksek olup, erkeklerin yüzde 37’sinde frengi tespit edilirken kadınlarda bu oran yüzde 6,1’de kaldı.

Dr. Merdan, “31-40 yaş arasındaki hastalarda oran yüzde 37,4 ile en yüksek düzeye ulaşıyor. Ortalama yaş açısından gruplar arasında belirgin bir fark bulunmuyor” dedi.

