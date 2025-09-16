HIV’le yaşayan her üç kişiden biri frengi taşıyıcısı

ZİYNETİ KOCABIYIK - Dr. Yağmur Ekenoğlu Merdan, HIV ile yaşayan kişilerde frengi oranlarının endişe verici seviyede yüksek olduğunu belirterek, özellikle genç erkeklerin risk altında bulunduğunu söyledi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Ekenoğlu Merdan’ın Ocak 2022 ile Aralık 2024 arasında yaptığı geniş çaplı incelemede, kan örneği veren 2 bin 768 HIV ile yaşayan bireyin verileri değerlendirildi.

YÜZDE 33,3'Ü FRENGİ HASTASI

Araştırmaya göre HIV ile yaşayan kişilerin yüzde 33,3’ü aynı zamanda frengi hastası çıktı. Erkeklerde oran kadınlara göre çok daha yüksek olup, erkeklerin yüzde 37’sinde frengi tespit edilirken kadınlarda bu oran yüzde 6,1’de kaldı.

Dr. Merdan, “31-40 yaş arasındaki hastalarda oran yüzde 37,4 ile en yüksek düzeye ulaşıyor. Ortalama yaş açısından gruplar arasında belirgin bir fark bulunmuyor” dedi.