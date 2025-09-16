Nefes darlığını hafife almayın! Akciğer sertleşmesi olabilir

ZİYNETİ KOCABIYIK - İnatçı kuru öksürük, merdiven çıkarken zorlanma, hâlsizlik gibi şikâyetlerle kendini gösteren idiyopatik pulmoner fibrozis (İPF) hastalığının çoğunlukla başka hastalıklarla karıştırıldığını söyleyen Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Üyesi Dr. Nazlı Çetin “Doğru teşhis çoğu zaman bir iki yıl gecikir” dedi.

"BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

“Bu süre zarfında akciğerlerdeki hasar ilerler” diyen Çetin, “Dünya genelinde yaklaşık 3 milyon kişi idiyopatik pulmoner fibrozis ile yaşamaktadır. Türkiye’de kesin rakam bilinmese de her 100 bin kişiden 14–43’ünde bu hastalık görülebilmektedir. Bu yüzden belirtiler göz ardı edilmemelidir” uyarısını yaptı.

Nefes darlığının hafife alınmaması gerektiği çağrısında bulunan Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Züleyha Bingöl “İPF’ akciğer dokusunda sebebi bilinmeyen sertleşmedir. Erken darlığı dönem belirtileri çoğu zaman göz ardı edilir. Nefes darlığı yaşlılığa, öksürük ise tütün ürünleri kullanımına bağlanmamalıdır. 50 yaş üstü, uzun süredir süren kuru öksürük ve nefes darlığı olan herkes, göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalıdır” dedi.