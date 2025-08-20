Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mide yanması, göğüs ağrısı, öksürük… Reflü artık ameliyatsız tedavi edilebiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gastroenterolog Prof. Dr. Yusuf Serdar Sakin, toplumda sık rastlanılan bir sorun olan reflünün artık cerrahiye gerek kalmadan tedavi edilebildiğini söyledi. "Endoskopik reflü tedavisi" denilen bu yöntemle ağız yolundan girilerek gevşek olan kapağa midenin içinden dikiş atılarak kapak ağzının daraltıldığını belirten Prof. Dr. Sakin, "Bu sayede mideden yemek borusuna olan gıda kaçışı azaltılmış oluyor. Bu yöntem yüzde 90'a varan başarı oranı ve düşük yan etki riski ile anatomisi uygun olan hastalara uygulanıyor" dedi.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Serdar Sakin, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkan, mide yanması, göğüs ağrısı, boğaz tahrişi ve öksürük gibi şikayetlere yol açan reflü hastalığının ameliyatsız tedavisi hakkında bilgi verdi.

Mide yanması, göğüs ağrısı, öksürük… Reflü artık ameliyatsız tedavi edilebiliyor - 1. Resim

Reflü tanısı koydukları hastalardan öncelikle hayat tarzı değişikliğine gitmelerini ve reflüyü artıran yiyeceklerden uzak durmalarını istediklerini belirten Prof. Dr. Sakin, bu değişikliklere rağmen şikayetler geçmediğinde ilaç tedavisi planladıklarını kaydetti.

Mide yanması, göğüs ağrısı, öksürük… Reflü artık ameliyatsız tedavi edilebiliyor - 2. Resim

"MİDE ASİDİNİN YEMEK BORUSUNA KAÇIŞI ENGELLENİYOR"

İlaç tedavisi olarak proton pompa inhibitörleri başta olmak üzere birçok ilaç tedavisinin uygulandığını, ancak bazı hastaların bundan yarar görmediğini belirten Prof. Dr. Sakin, şöyle konuştu:

Mide yanması, göğüs ağrısı, öksürük… Reflü artık ameliyatsız tedavi edilebiliyor - 3. Resim

"Bazı hastalarda da uzun dönem ilaç kullanımı emilim bozukluğu, kemik erimesi ve zatürre gibi birçok hastalığa sebep olmaktadır. Bu nedenle her gün olacak şekilde uzun dönem ilaç tedavisi kullanımı önerilmemektedir. Gerek ilaç tedavisinden fayda görmeyen, gerekse sürekli ilaç kullanması gereken hastalara eskiden cerrahi olarak bu kapağın tamiri önerilmekteydi. İlk aşama hayat tarzı değişikliği, ilaç tedavisi, ikinci aşama ise cerrahi yöntemle kapağın tamir edilmesiydi. Ancak, günümüzde bu sıralamada cerrahiden önce artık ameliyatsız tedavi olan endoskopik reflü tedavisi geliyor. Bu tedavi endoskopik olarak yemek borusu ve mide arasındaki kapağı midenin içinden dikiş atarak daraltma yoluyla reflüyü azaltma esasına dayanmaktadır. Bu yöntemde ağız yoluyla girilerek midenin içinden yemek borusu ile mide arasındaki gevşek kapak bölgesine dikiş atılıyor. Böylece kapak daraltılarak mide asidinin yemek borusuna kaçışı engelleniyor. Bu tedavi sonrası yiyeceklerin ve asidin yemek borusunu tahrişi ortadan kalktığı için hem hastanın şikayeti geçiyor hem de ilaç kullanma ihtiyacı ortadan kalkıyor."

Mide yanması, göğüs ağrısı, öksürük… Reflü artık ameliyatsız tedavi edilebiliyor - 4. Resim

Öte yandan Prof. Dr. Sakin, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı olan yöntemin, yüzde 90'a varan başarı oranı ile ciddi yan etkilere yol açmadan güvenle uygulanabildiğini kaydetti. Sakin, bu işlem sonrasında hastaların genelde 6 saat sonra, en geç bir gün sonra tekrar normal yaşantılarına dönebildiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

