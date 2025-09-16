Kayısı çekirdeği hem şifa hem zehir olabilir!

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dr. Tuğba Kaman, kayısı çekirdeğinin sağlığa faydalı bileşenler içerdiğini ancak içeriğindeki amigdalin nedeniyle aşırı tüketiminin siyanür zehirlenmesine yol açabileceğini belirterek, günlük tüketimin üç küçük çekirdeği geçmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Hem geleneksel tıpta hem de modern farmakolojide kullanımı olan, bitkisel yağlar ve fitokimyasallar açısından değerli kayısı çekirdeğinin, günde üçten fazla tüketilmemesi gerekiyor.

"ÇOK YÖNLÜ FAYDASI BULUNUYOR"

Özellikle acı çekirdeklerin çiğ ve yüksek miktarda tüketiminin ölümcül olabileceğini söyleyen Üsküdar Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaman,Kayısı çekirdeğinin ciltten kalbe, sindirimden bağışıklık sistemine kadar çok yönlü faydası bulunuyor. Ancak antikanser ve antioksidan özellikleriyle dikkat çeken kayısı çekirdeği, içeriğindeki “amigdalin” maddesi sebebiyle siyanür zehirlenmesine yol açabilir. ‘Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’ne göre, yetişkinler için güvenli sınır günde üç küçük çekirdeği aşmamalıdır. Çocuklar içinse bu miktar bir küçük çekirdeğin yarısıdır” dedi.

