Umut tarlada yeşerdi! Kayısı zarar gördü, başka ürün yüz güldürüyor… Kilosu 3 liraya düştü

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kavun ve karpuz hasadı başladı. Kayısıda yaşanan rekolte düşüşüyle zorlanan üreticiler, bu ürünlerden aldıkları verimle moral buldu.

Türkiye’nin en önemli kayısı üretim merkezlerinden biri olan Malatya’da, bu yıl etkili olan don felaketi nedeniyle birçok üretici büyük zarar gördü.

KAYISI ÜRETİMİNDE REKOLTE KAYBI

Özellikle kayısı üretiminde ciddi rekolte kayıpları yaşanırken, baraj kenarları ve bazı lokal bölgelerde yetişen ürünler dışında çoğu bahçede istenilen verim alınamadı.

KAVUN VE KARPUZLA YÜZLER GÜLDÜ

Kentteki kayısı üretiminin önemli merkezlerinden Akçadağ ilçesindeki çiftçilerin yüzünü ise kavun ve karpuz güldürdü. İlçeye bağlı Karakıpnar ve Ilıcak mahallelerindeki üreticiler, kavun ve karpuz tarlalarında yoğun bir hasat dönemine başladı. Yaklaşık 600 dönümlük alanda üretim yapan çiftçiler, bu yılın ürün kalitesinden memnun olduklarını belirtti.

KARPUZ 3, KAVUN 12 TL’DEN SATILIYOR

Üretici Burak Ata, profesyonel üretim gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bereketli ve verimli bir sezon geçiriyoruz. Ürün kalitesi oldukça yüksek. Karpuzun kilogramını toptan 3 TL’den, kavunu ise 12 TL’den satışa sunuyoruz. Ürünlerimize talep yoğun" diye konuştu.