‘Kadına Sağlık’ için bir araya geldiler

Proje, ‘Kadın sağlığı’ denildiğinde doğurganlık ve üreme ilişkili sağlık problemlerini akla getiren ‘geleneksel’ yaklaşım yerine, farklı alanlarda da ciddi sağlık sorunlarına dikkat çekmek üzere harekete geçti. Podcast serisinde sağlık problemleri bütüncül bir yaklaşımla ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ çerçevesinde ele alınıyor. Her bölümde farklı bir konunun ele alınacağı 2. seri, kadın sağlığına geniş bir yelpazeden bakarak sağlık okuryazarlığını da arttırmayı hedefliyor.

ALANINDA UZMAN 15 KADIN HEKİM

Kadınların toplumsal alanlar ve iş hayatında sağlıkla yer almaları adına yola çıkan ‘Kadına Sağlık’; toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde kadın sağlığı okuryazarlığını arttırmayı ve dolaylı olarak risklere maruz kalma olasılığını düşürmeyi hedefliyor.

Youtube, Spotify ve Apple Podcast’te dinleyicisi ile buluşmaya hazırlanan podcast serisinin 2. sezonunda ise gönüllü olarak katkıda bulunan konuşmacı hekimler; Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, Prof. Dr. Asuman İnan, Op. Dr. Banu Çiftçi, Prof. Dr. Derya Karadeniz, Prof. Dr. Devrim Çabuk, Prof. Dr. Dilek Yılmaz, Prof. Dr. Elif Eroğlu Büyüköner, Prof. Dr. Emel Sezer, Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, Prof. Dr. Kadriye Kılıçkesmez, Doç. Dr. Naşide Mangır, Prof. Dr. Özlem Çelik, Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen, Doç. Dr. Telce Ayşen Küçükceran ve Prof. Dr. Ülver Derici olacak.

100 BİNİN ÜZERİNDE DİNLENME

‘Kadına Sağlık’: Sağlık sektöründeki kadınların gelişimini ve liderlik sürecini desteklemek amacıyla Professional Women’s Network İstanbul (PWN İstanbul) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliği, UN SDSN Türkiye ve Awen for Us desteğiyle gerçekleştirilen ‘Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler (SYKL) Gelişim Programı’ndan mezun ve uzun yıllar sağlık sektöründe çalışan 6 gönüllü kadının liderliğinde 3 yıl evvel hayata geçirildi. Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı kadın sağlığı podcast serisi "Kadına Sağlık", ilk bölümünde 100 binin üzerinde dinlenme, 4 milyon erişim ve farklı kurumlardan aldığı ödüller ile başarısını ortaya koydu.