Oturma odanızda doktor var! Sağlığın yeni yıldızı 'teletıp' olacak

9 Ocak 2024 06:14 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 06:28

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Covid-19 pandemisinin hayatımıza kattığı yeniliklerden biri de uzaktan erişimli hizmetler. Pandemi süresince virüs korkusu ve kapanmalar sebebiyle işlerimizin büyük bir bölümünü internet üzerinden halletmeye çalıştık. Bu dönemde yaptığımız zorunlu olan uzaktan erişimli eylemlerin bir bölümü günlük hayatımızda kalıcı hâle geldi. Bunlardan biri de teletıp olarak tanımlanan uzaktan erişimli sağlık hizmetleri. Fiziki muayenenin mutlaka gerekli olmadığı durumlarda tercih edilebilecek bir seçenek olan tele sağlık hizmetlerinin, özellikle gelişmiş ülkelerde sıklıkla kullanıldığını söyleyen Livemedy Sağlık Platformu CEO’su Taylan Gürler Önerci “OECD ülkeleri içerisinde 2023 yılı Ocak ayında gerçekleştirilmiş çalışmalara göre Amerika Birleşik Devletlerindeki kişilerin yüzde 55’i, Kanada’daki kişilerin yüzde 46’sı, Avustralya’daki kişilerin yüzde 41’i özellikle birincil görüş için erişim kolaylığı sebebiyle tele sağlık platformlarını tercih ettiklerini belirtiyor. Tele-sağlık platformları, sağlık kurumlarına ulaşamayan ya da evinin konforunda sağlık hizmeti almak isteyenler için çok büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor” dedi.

TELETIP NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü teletıbbı, 2010 yılında yayınladığı raporda “mesafenin kritik bir faktör olduğu durumlarda, hastalık ve yaralanmaların tanı ve tedavisi ve hastalıklardan ve yaralanmalardan korunmak; araştırma, değerlendirme ve sağlık çalışanlarının sürekli eğitimi ile bireylerin ve toplumlarının sağlığını geliştirmek ile ilgili bilgi alışverişi için, sağlık profesyonelleri tarafından, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak sağlık hizmeti sunumu” şeklindeki cümlelerle tanımlıyor. 10 Şubat 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığının yayımladığı ‘Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik’le artık hastaneye gitmeden, uzaktan teşhis konması, tedavi uygulanması rapor ve reçete yazılması ülkemizde de kanuni olarak mümkün hâle geldi.

HEM HASTA HEM DE SAĞLIK KURULUŞU AVANTAJLI

Online sağlık görüşmelerinin, hasta hem de sağlık kurumları için çok avantajlı olduğunu söyleyen Önerci “Bu teknoloji sayesinde hastalar ciddi bir sağlık problemi ile karşı karşıya olmadıkları takdirde birincil görüş, ikincil görüş ve kronik hastalık takibi durumlarında nerede olurlarsa olsunlar tele-sağlık çözümleri ile anında diledikleri sağlık profesyonellerine ulaşabilirler. Bu durum hem zaman kazandırdığı hem de ulaşım, konaklama gibi masrafları ortadan kaldırdığı için hasta açısından faydalıdır. Sağlık kurumları ise fiziksel iş yükünü azalttığı için daha az eforla daha ideal hizmet sunabilirler” dedi.

DÜNYADAKİ TEK TELETIP PAZAR YERİ PLATFORMU

Türkiye’de Covid’le birlikte başlayan ve Sağlık Bakanlığının teletıp hizmetleri ile ilgili yönetmeliğinin yayımlanmasıyla birlikte giderek büyüyen bir online sağlık hizmetleri pazarının oluştuğunu belirten Taylan Gürler Önerci, birçok sağlık kurumunun teletıp hizmeti vermeye başladığını söyledi. Kendi alanında ilk ve tek olan www.livemedy.com’un birçok konuda diğer kurumlardan ayrıldığına dikkat çekti.

Livemedy’in, sadece Türkiye’de değil, dünyada da eşi benzeri olmayan tele sağlık pazar yeri platformu olduğunu vurgulayan Önerci “www.livemedy.com’un hedefi dileyen herkesin zaman ve mekândan bağımsız olarak dünyanın herhangi bir yerindeki sağlık profesyoneli ile görüşmesini sağlayabilmektir. Bu çerçevede uzmanlıklarını edinmiş, platform doğrulamalarını başarıyla aşmış olan her doktor, diş hekimi, psikolog, diyetisyen ve veteriner hekim, platforma başvurabilmektedir. Livemedy’nin bir diğer farkı ise kontrolü aynı zamanda hem hastaya hem de sağlık profesyoneline vermesidir. Hastalar Livemedy üzerinden gerçekleştirdikleri görüşmeleri tamamen kendilerinin istediği zaman diliminde fiyat esnekliği ile ödeyebilirler” dedi.

LİVEMEDY'İ KİMLER KULLANABİLİR?

Hızlı, kolay, pratik bir şekilde, tamamen telefon, tablet ya da bilgisayarı ile sağlık profesyonelleri ile görüşmek isteyenler, hâlihazırda tanısı olan ve ikinci görüş almak isteyenler, evde bakım verdiği çocuk ya da yaşlıların sağlığını takip etmek isteyenler, doğru sağlık profesyonelini bulundukları coğrafyada erişemeyenler Livemedy Sağlık Platformu’nu kullanabilir. Aynı zamanda, kronik rahatsızlığı olanlar e-Reçete ve e-Rapor almak için Livemedy bünyesinde bulunan sağlık profesyonelleri ile görüşmeler yapabilirler.

DİJİTALLEŞME SAĞLIKTA VERİMİ ARTTIRACAK

Dünya çapında pandemi süresince birçok sektörün hızla dijitalleşmeye başladığını söyleyen Livemedy CEO’su Taylan Gürler Önerci, bu durum hızlı hayatlarımızı daha verimli geçirmemizi sağladığını belirterek “Ülkemizde kamu tarafından MHRS, e-Nabız platformlarının ve pandemi süresince Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çabalar, nüfusun dijitalleştirilmesine büyük katkı sağladı. Önümüzdeki yıllarda tele-sağlık uygulamalarının hayatın her anında olacağını düşünüyoruz. Uzaktan sağlık hizmetleri çok yakında bir yan ürün olmaktan çıkacak olup; teşhis, tedavi ve bakım süreçlerinin ayrılmaz bir parçası hâline gelecektir. Özellikle sigorta şirketlerinin de bu doğrultuda kendilerini güncelleyerek yeni ürünler çıkarmak mecburiyetinde kalacağına ve hizmetlerini daha optimum hâle getireceğine inanıyoruz” dedi.