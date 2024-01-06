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    Obezite hapı bulundu, tok hissettiriyor!

    Bilim adamları midede titreyerek tokluk hissine sebep olan bir hap geliştirdi. İlacın, obezite ile mücadelede etkili olabileceği belirtiliyor.

    Obezite hapı bulundu, tok hissettiriyor!
    Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    ABD’li bilim adamları, dünya genelinde giderek artan obezite sorununa çare olabilecek bir çalışma gerçekleştirdi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) bir grup bilim adamı, normal şartlarda yemek yedikten sonra salgılanan ve tokluk hissi veren C-peptid, Pyy ve GLP-1 gibi hormonları tetikleyen bir hap geliştirmeyi başardı. İçerisinde mikro titreşim motorları bulunan ve midede titreyerek tokluk hissi oluşturan Vibrating Ingestible BioElectronic Stimulator (VIBES) adlı hapı hayvanlar üzerinde deneyen ekip, hap verilen hayvanların diğerlerine göre yaklaşık yüzde 40 daha az yemek yediği sonucuna ulaştı. VIBES adlı hapın obezite tedavisinde umut olabileceğini belirten uzmanlar, buna rağmen araştırmanın henüz erken bir aşamada olduğunu belirterek daha fazla bilimsel çalışmanın gerektiğinin altını çizdi.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde bir milyarı aşkın aşırı kilolu veya obez insan bulunuyor. Aşırı kilo veya obezite ile mücadele edenlerin sayısının 2035’te dört milyarı aşacağı tahmin ediliyor.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    SağlıkObezite
    Haberler > Sağlık > Obezite hapı bulundu, tok hissettiriyor!
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