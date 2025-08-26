Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sıcak hava yaşlandırıyor: Tayvan'dan çarpıcı araştırma sonuçları

Kaynak: Anadolu Ajansı
Tayvan'da 25 bin kişinin 2008-2022 yıllarındaki sağlık verilerini inceleyen araştırmacılar, sıcak hava dalgasının yaşlanmayı hızlandırdığını ortaya koydu. 2 yıllık bir süreçte fazladan dört gün sıcak hava dalgasına maruz kalan kişilerde biyolojik yaşın ortalama 9 gün ilerlediği belirlendi.

Çin, Tayvan ve ABD'den araştırmacılar dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Yaklaşık 25 bin Tayvanlının 2008-2022 yıllarında kaydedilen sağlık verileri analiz edildi. 

Araştırmacılar, kan basıncı, kolesterol, akciğer, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını içeren bir dizi tıbbi test verilerini kullanarak katılımcıların biyolojik yaşını belirledi.

Sıcak hava yaşlandırıyor: Tayvan'dan çarpıcı araştırma sonuçları - 1. Resim

2 yıllık bir süreçte fazladan dört gün sıcak hava dalgasına maruz kalan kişilerde biyolojik yaşın ortalama 9 gün ilerlediğini ortaya koyan araştırmacılar, açık havada daha çok zaman geçiren işçilerde ise bu etkinin çok daha hızlı olduğunu belirtti.

SICAK HAVA DALGASINA MARUZ KALAN YAŞLANIYOR

The Guardian gazetesinin haberine göre, çalışmayı yöneten Hong Kong Üniversitesi'nden Dr. Cui Guo, "Eğer sıcak hava dalgalarına on yıllar boyunca maruz kalınırsa, bu durumun sağlık üzerindeki etkileri bizim rapor ettiğimizden çok daha büyük olur" ifadesini kullandı.

Sıcak hava yaşlandırıyor: Tayvan'dan çarpıcı araştırma sonuçları - 2. Resim

Sıcak hava dalgalarının artık daha sık ve uzun süreli yaşandığına işaret eden Cui, yüksek sıcaklıkların gelecekte meydana gelecek etkilerinin "daha ağır" ve uzun süreli olabileceği değerlendirmesi yaptı.

Araştırmacılar, yürüttükleri çalışmanın uyum kapasitesini güçlendirmek, yaşlanmayı geciktirmek ve sağlıklı yaş almayı teşvik etmek için gerekli müdahalelere dikkati çektiğini vurguladı.

Araştırma, "Nature Climate Change" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

