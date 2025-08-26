Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çankırılı yaşlı çiftin şifa arayışı ölümle bitmişti: Korkunç iddialar var! "Daha önce 10 kişi öldü"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri

Çankırı'da şifa arayan yaşlı çift girdikleri kaynak suyunda can verdi. Suyun çıktığı alanda oksijen yetersizliği olduğu belirlenirken daha önce aynı bölgede 10 kişinin daha öldüğü iddia edildi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyü bu sıralar 'şifa' ile değil 'ölüm' haberleriyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde 75 yaşındaki İbrahim ve 80 yaşındaki Şerife Akkoç çifti çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddia edilen ve 'hışıldak' olarak anılan kaynak suyuna girdi. 

Suyun içinde hareketsiz kalan çifti görenler ekiplere haber verdi. AFAD tarafından yapılan incelemelerde, suyun çıktığı alandaki oksijen seviyesinin yetersiz olduğu belirlendi.

SUDAKİ KÜKÜRT FAZLA ÇIKTI

Yaşanan olayın sudaki kükürt seviyesinin fazla olmasından kaynaklanabileceği de değerlendiriliyor.

Olayda hayatını kaybeden çiftin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Derebayındır köyünde toprağa verildi.

KORKUNÇ İDDİA: DAHA ÖNCE DE ÖLENLER OLDU

Daha önce aynı su sebebiyle ölümlerin gerçekleştiğini söyleyen vatandaşlardan Süleyman Demirbağ, "Kendim Ortalıyım. Şu anda bulunduğumuz yer Derebayındır köyü. Burada halk arasında 'hışıldak' olarak bilinen şifalı bir su vardı.

Maalesef iki kişiyi su yüzünden kaybettik. Bu bölgede kükürtlü bir su çıkıyordu, çeşitli hastalıklara ve çocuğu olmayanlara iyi geliyordu. Bu suyun da çok ziyaretçisi oluyordu.

Ben bilmiyorum ama söylenilenlere göre burada daha önceden de 8-10 kişi ölmüş. Burası yaşanan olaydan sonra kullanıma ve ziyarete kapatıldı. Burasının kapatılması iyi oldu, vatandaşlar sağlık ararken canından oluyordu" dedi.

