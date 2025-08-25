Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Sıcak hava yurdu terk ediyor: Rüzgar ve yağmur kuvvetli gelecek! İşte il il hava durumu

Sıcak hava yurdu terk ediyor: Rüzgar ve yağmur kuvvetli gelecek! İşte il il hava durumu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hava Durumu, Sıcak Hava Dalgası, Yağış, Rüzgar, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sıcak hava dalgası yurdu terk ediyor. Meteoroloji Uzmanı Özdemirci, Karadeniz'in aralıklı yağışın, Marmara'nın ise Kuzey rüzgarlarının etkisi altında olacağını söyledi. Sıcaklıklar ise hissedilir derecede düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, sıcak hava dalgasının yurdu terk edeceğini açıkladı. 

Ülkenin Güney ve Doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Özdemirci, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının ülkemizin Güney ve Doğu kesimlerinde yine mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Fakat diğer bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarına düşüyor.

Ülkemizin Kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Özellikle salı günü için Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı sağanak yağış beklentilerimiz var.

Yine Çarşamba ve Perşembe günü için de Trabzon ve Rize çevrelerinde aralıklı sağanak yağış devam edecek. Ülkemizin Kuzey Batısında, Marmara bölgesi ile Kuzey Ege’de Kuzey ve Kuzey Doğulu yönlerden kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Vatandaşlarımızı da bu kuvvetli rüzgara karşı uyarmış olalım" ifadelerini kullandı.

Sıcak hava yurdu terk ediyor: Rüzgar ve yağmur kuvvetli gelecek! İşte il il hava durumu - 1. Resim

3 GÜN YAĞIŞ YOK

Hava Tahmin Uzmanı Özdemirci, 3 Büyükşehir için beklenen hava tahmin raporlarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"3 Büyükşehrimizde önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklentimiz yok. Ankara’da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak üç gün boyunca. Salı günü için gece 16 derece, gündüz 29 derece sıcaklık bekliyoruz. Çarşamba günü için gece 15 derece, gündüz 29 derece sıcaklık bekliyoruz. Perşembe günü de gece 16 derece, gündüz ise 29 derece sıcaklık beklentimiz var. İstanbul’da da yine az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Sıcak hava yurdu terk ediyor: Rüzgar ve yağmur kuvvetli gelecek! İşte il il hava durumu - 2. Resim

KUZEY RÜZGARLARI ETKİLİ OLACAK

Yağış beklentimiz yok. Salı günü için gece 20 derece ve gündüz 28 derece, Çarşamba günü gece 21 derece ve gündüz 27 derece, Perşembe gününde ise gece 21 derece ve gündüz 28 derece sıcaklık bekliyoruz.

İstanbul’da önümüzdeki üç gün boyunca Kuzeyli yönlerden rüzgar etkili olacak. İzmir’de az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Salı günü için gece 22 derece ve gündüz 35 derece, Çarşamba günü gece 20 derece ve gündüz 34 derece, Perşembe günü için ise gece 21 derece ve gündüz 35 derece sıcaklık bekliyoruz. Aynı şekilde İzmir’de de Kuzeyli yönlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

6. kez dünyaevine giriyor! Evlilik sözleşmesi yaptılar mı? Mehmet Ali Erbil'den nikah öncesi bomba açıklamaFilenin Sultanları rakibine fark attı! Dünya Şampiyonası'nda son 16'ya kaldılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
“Kalp pili sadece yaşlılara takılır” sanıyorsanız sanılıyorsunuz! Uzmandan dikkat çeken açıklama - Yaşam“Kalp pili sadece yaşlılara takılır” sanıyorsanız sanılıyorsunuz!Dükkanına yazı astı! Bunu yapana ekmek bedava - YaşamDükkanına yazı astı! Bunu yapana ekmek bedavaÇocuğunuz sırt ağrısından şikayet ediyorsa, sebebi bu olabilir! Aman dikkat - YaşamÇocuğunuz sırt ağrısından şikayet ediyorsa, sebebi bu olabilirBurası Kılıbıklar Mahallesi! Bu isim için tabelalar kurşunlandı! Trabzon'da filmlere konu olacak hikaye - YaşamBu isim için tabelalar kurşunlandıBu görüntüler uyku kaçırır... Kuraklık vurdu, derin çatlaklar ortaya çıktı - YaşamKuraklık vurdu, derin çatlaklar ortaya çıktıTicaret Bakanlığı harekete geçti! ‘Kurasız hac’ reklamlarına ceza verilecek - Yaşam'Kurasız hac' yalanına büyük darbe
Sonraki Haber Yükleniyor...