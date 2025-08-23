Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor! İşte bölge bölge hava tahmin raporu
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu yayımlandı. Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşecek. Kuzey bölgelerde ise sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Türkiye'de günlerdir sıcak hava dalgası etkili oluyor bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 40 derecelerin üzerini gördü. MEteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahmin raporuna göre bazı bölgelerde hava sıcaklıkları düşecek, sağanak yağış etkili olacak.
Hava tahmin raporuna göre önümüzdeki hafta hava sıcaklığı, Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak, güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Sağanak yağışların Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde etkili olması bekleniyor.
