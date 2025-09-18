Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uzun ve sağlıklı bir hayat için: Japon Yürüyüşü

Günümüzün hızlı temposunda yavaşlamanın ve beden farkındalığını artırmanın yolları giderek daha çok ilgi çekiyor. Japon yürüyüşü, sadece adım atmak değil; zihni ve bedeni uyum içinde çalıştırmak anlamına geliyor.

Japonya en yüksek ortalama hayat süresine sahip ülke olarak biliniyor. Ortalama hayat süresi yaklaşık 84 yıl olan Japonların uzun ve sağlıklı bir şekilde ömür sürdürmelerinin sırrı ne?

Uzun ve sağlıklı bir hayat için: Japon Yürüyüşü - 1. Resim

JAPON YÜRÜYÜŞÜ ÖMRÜ UZATIYOR

Birçok kişi Japonların uzun ömür sırrının sağlıklı beslenme olduğunu düşünse de beslenme tek başına yeterli değil. Japonların kendilerine has bir yürüyüş tarzları var ve günde sadece yarım saat uyguladıkları bu yürüyüşle daha sağlıklı kalıyorlar. Japon yürüyüşü, üç dakika hızlı yürüyüp ardından üç dakika yavaşlama şeklinde uygulanıyor ve bu en az 5 kez tekrarlanıyor. 

Uzun ve sağlıklı bir hayat için: Japon Yürüyüşü - 2. Resim

UZMANLAR KALP SAĞLIĞNA DİKKAT ÇEKİYOR

Japonya’dan dünyaya yayılan bir yürüyüş tekniği, hem kalp sağlığını destekliyor hem de zamandan tasarruf sağlıyor. Yaklaşık 20 yıl önce Japon bilim insanı Prof. Dr. Hiroshi Nose ve ekibi tarafından geliştirilen bu teknik, ilk olarak yaşlı bireylerde denenmişti. Yapılan araştırmalar, interval yürüyüş antrenmanı uygulayan kişilerin yalnızca fiziksel kondisyonlarında değil, aynı zamanda kan basınçlarında da anlamlı iyileşmeler sağladığını gösterdi.

Shinshu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Shizue Masuki, “Beş aylık interval yürüyüş antrenmanı uygulaması sonrası katılımcıların kan basıncında belirgin bir düşüş ve uyluk kaslarında gözle görülür bir güçlenme kaydedildi. Bu sonuçlar, orta tempolu sürekli yürüyüş yapan grupta görülmedi,” açıklamasında bulundu.

Uzun ve sağlıklı bir hayat için: Japon Yürüyüşü - 3. Resim

STRES VE UYKUYA ÇÖZÜM

Yürüyüş, uzmanlar tarafından kalp için “yararlı bir stres kaynağı” olarak tanımlanıyor. Interval yürüyüş antrenmanı, kalbin daha verimli çalışmasına katkıda bulunurken, istirahat halindeki kan basıncını da düşürüyor. Ayrıca açık havada yapılan bu egzersizler, kortizol seviyesini düşürerek uyku kalitesini, odaklanmayı ve ruh halini de olumlu yönde etkiliyor.

Masuki’ye göre, interval yürüyüşün sadece fiziksel değil, psikolojik etkileri de oldukça güçlü. Yapılan ek çalışmalar, tekniğin uyku kalitesini artırdığını, depresyon belirtilerini azalttığını ve bilişsel işlevleri geliştirdiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
