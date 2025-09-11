Sakaryaspor ile Sarıyer İçecek’ten anlamlı sponsorluk anlaşması

Sakaryaspor Kulübü ile Sarıyer İçecek arasında önemli bir sponsorluk anlaşması imzalandı.Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı, anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sarıyer İçecek’in Sakarya’da üretim yapıyor olması ve şehrimizle bütünleşmiş bir marka kimliği taşıması bu anlaşmayı daha da anlamlı kılıyor. Bu destek sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda Sakarya’ya ve Sakaryaspor’a olan inançlarının da göstergesidir. Bu iş birliğiyle birlikte hem saha içinde hem de saha dışında daha güçlü bir kulüp olacağımıza inanıyoruz. Şahsım ve yönetim kurulum adına Sarıyer İçecek ailesine teşekkür ederim.”

''TRİBÜNLERİNDEN YETİŞTİĞİMİZ KULÜBE DESTEK VERMEK ONUR VERİCİ''

Sarıyer İçecek Medya İletişim Müdürü Hüseyin Karadayı ise anlaşmanın anlamını şu sözlerle aktardı: