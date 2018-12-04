Trabzonspor’da yeni yönetim dün yapılan törenle mazbatasını aldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun camiaya önemli mesajları vardı. Üç yıllığına yeniden başkanlığa seçilen Ağaoğlu, sosyal medya hesabından destek ricasında ve çağrısında bulundu. Başkan “Yolumuz uzun, yükümüz ağır ancak sizlerin desteği ile aşamayacağımız engel yok. Önümüzdeki süreçte sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Desteğinizi ve sevginizi takımımızın üstünden eksik etmeyin. Her maçta onlara bunu hissettirdiğiniz zaman emin olun ki her şey çok daha farklı olacak. Sizlerle kazanacak, sizlerle güleceğiz. Unutmayın biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz” ifadelerini kullandı. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman kadroda rotasyona gidecek. Kupa sınavında az süre alan yedek ağırlıklı ve genç futbolcuların şans bulması bekleniyor. Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz’ın kadro dışı olduğu Karadeniz ekibinde orta saha oyuncuları Onazi ile Kucka’nın sakatlıkları devam ediyor.
Hep destek tam destek
04.12.2018 - 07:22 | Son Güncelleme: 04.12.2018 - 07:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Desteğinizi ve sevginizi takımın üstünden hiç eksik etmeyin. Bunu hissettirdiğiniz zaman her şey çok daha güzel olacaktır”
Etiketler : Trabzonspor,
591714 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/591714.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
14
9
3
2
19
6
13
30
2
Kasımpaşa
14
8
2
4
31
21
10
26
3
Beşiktaş
14
7
3
4
25
17
8
24
4
Galatasaray
14
7
3
4
23
16
7
24
5
Antalyaspor
14
7
2
5
17
19
-2
23
6
Malatyaspor
14
6
4
4
20
14
6
22
7
Trabzonspor
14
6
4
4
23
19
4
22
8
Konyaspor
14
5
6
3
20
15
5
21
9
Ankaragücü
14
6
2
6
17
18
-1
20
10
Bursaspor
14
4
7
3
16
14
2
19
11
Göztepe
14
6
0
8
15
17
-2
18
12
Sivasspor
14
4
6
4
16
19
-3
18
13
Alanyaspor
14
5
0
9
11
20
-9
15
14
Erzurum BB
14
3
5
6
12
16
-4
14
15
Fenerbahçe
14
3
5
6
14
19
-5
14
16
Akhisar Bld.Spor
14
3
4
7
16
25
-9
13
17
Kayserispor
14
3
3
8
10
24
-14
12
18
Çaykur Rizespor
14
1
7
6
15
21
-6
10
14. Hafta Maçları
30.11.2018
Çaykur Rizespor - Mke Ankaragücü
30.11.2018
Atiker Konyaspor - Alanyaspor
1.12.2018
Medipol Başakşehir Fk - Sivasspor
1.12.2018
Antalyaspor - Göztepe
1.12.2018
Kayserispor - Trabzonspor
2.12.2018
Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
2.12.2018
Beşiktaş - Galatasaray
3.12.2018
Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
3.12.2018
Fenerbahçe - Kasımpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
14
11
1
2
25
7
18
34
2
Denizlispor
14
9
2
3
25
15
10
29
3
Gazişehir Gaziantep
14
8
4
2
25
8
17
28
4
Boluspor
14
8
2
4
19
12
7
26
5
Ümraniye
14
7
3
4
15
11
4
24
6
Adana Demirspor
14
7
2
5
18
13
5
23
7
Altınordu
14
5
6
3
17
11
6
21
8
Osmanlıspor
14
6
2
6
14
10
4
20
9
Hatayspor
14
5
5
4
12
10
2
20
10
İstanbulspor
14
4
5
5
19
21
-2
17
11
Giresunspor
14
5
2
7
16
18
-2
17
12
Balıkesirspor
14
4
5
5
13
17
-4
17
13
Altay
14
4
4
6
20
16
4
16
14
Adanaspor
14
3
7
4
17
17
0
16
15
Afjet Afyonspor
14
4
3
7
18
20
-2
15
16
Elazığspor
14
3
3
8
16
26
-10
12
17
Eskişehirspor
14
3
3
8
13
30
-17
12
18
Karabükspor
14
0
1
13
3
43
-40
-2