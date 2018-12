Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da yeni yönetim dün yapılan törenle mazbatasını aldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun camiaya önemli mesajları vardı. Üç yıllığına yeniden başkanlığa seçilen Ağaoğlu, sosyal medya hesabından destek ricasında ve çağrısında bulundu. Başkan “Yolumuz uzun, yükümüz ağır ancak sizlerin desteği ile aşamayacağımız engel yok. Önümüzdeki süreçte sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Desteğinizi ve sevginizi takımımızın üstünden eksik etmeyin. Her maçta onlara bunu hissettirdiğiniz zaman emin olun ki her şey çok daha farklı olacak. Sizlerle kazanacak, sizlerle güleceğiz. Unutmayın biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz” ifadelerini kullandı. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman kadroda rotasyona gidecek. Kupa sınavında az süre alan yedek ağırlıklı ve genç futbolcuların şans bulması bekleniyor. Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz’ın kadro dışı olduğu Karadeniz ekibinde orta saha oyuncuları Onazi ile Kucka’nın sakatlıkları devam ediyor.