Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Süper Lig'de son 3 maçtır kazanamayan Beşiktaş, ikinci yarının ilk karşılaşmasında galibiyet özlemini sona erdirdi. Akhisar deplasmanına çıkan siyah-beyazlılar, oldukça çekişmeli geçen karşılaşmadan 3-1 gibi net bir skorla galip ayrılmayı başardı. Mücadele nefes kesen bir tempoyla başladı. Her iki takım da birbirini yoklarken, ev sahibi ekip ilk 10 dakikadan sonra oyuna ağırlığını koydu. Cihat Arslan'ın öğrencileri , hızlı paslaşmalarıyla ve sürekli atakların yönünü değiştirmeleriyle, Beşiktaşlı futbolcuların başını döndürdü. Regattin'in iki net pozisyonda çektiği şutları Loris Karius güçlükle kurtarırken, Serginho da müsait pozisyonda topu üstten auta atarak Akhisarpor tribünlerine saç baş yoldurdu.

Larin girdi attı

Golleri kaçıran ev sahibi ekibe cezayı kesen isim Dorukhan Toköz oldu. Genç yıldız 23. dakikada ceza sahası dışından muhteşem bir gole imzasını atarak takımını öne geçirdi. İkinci yarının başında Gökhan Gönül'ün attığı gol Beşiktaş'ı rahatlattı. Şenol Güneş ilk oyuncu değişikliğini 64. dakikada ilk maçında çok etkisiz kalan Burak Yılmaz'ı çıkarıp Larin'i alarak yaptı. Oyuna girer girmez attığı gol ofsayta takılan Larin, ardından çok net bir fırsatı kaçırdı ama 76'da attığı golle kendisini affettirdi. Akhisarspor'un yeni transferi Cikalleshi 81'de Ege ekibine teselli veren golü attı ve Beşiktaş karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Dorukhan muhteşemdi

Beşiktaş deplasmanda Akhisar'ı 3-1 mağlup ederken galibiyette en çok pay sahibi Dorukhan Toköz'dü. Harika oyununu muhteşem bir golle süsleyen 22 yaşındaki futbolcu, takımın as ismi olduğunu da kanıtladı. Toköz, sadece attığı golle iz bırakmadı dün gece. Sahanın en çok koşan ve en çok savaşan oyuncusu olmasının yanı sıra, 10 numara bölgesinde oynayan Ljajic'ten bile daha çok atak yönlendiren isim olmayı başardı. Öte yandan daha önce attığı iki golü VAR'a takılan genç yıldızın bu defa gol sevinci yarım kalmadı.

Gökhan Gönül rekora gidiyor

Gökhan Gönül, savunmacı özelliğinin yanı sıra hücum anlamında da Beşiktaş’a katkı vermeye devam ediyor. Kartal'da 3. sezonunu geçiren ve önceki dönemlerde sadece 1 golü olan Gökhan dün de ağları havalandırdı ve bu sezon toplamda 3. golüne ulaştı.