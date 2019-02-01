Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray devre arası transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan oldu. Sarı-kırmızılılar, kadrosuna 6 futbolcu takviye yaparken, 4 futbolcusu ile de yollarını ayırdı. Aslan takıma defans ve hücum oyuncusu transferi yaptı. Takımdan ise 3 defans, 1 orta saha oyuncusu gitti.

FORVET İÇİN YOĞUN MESAİ HARCANDI

Devre arasında Teknik Direktör Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yola devam etmeyeceklerini açıklayıp, bu futbolculara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Sarı-kırmızılılar bu olaylardan sonra iki bölgeye de transfer yapmak için harekete geçti. Yönetim yoğun çabalar sonucunda forvet bölgesine iki futbolcu aldı.

İKİ GOLCÜ GELDİ

Cimbom hücum bölgesine ilk olarak Kasımpaşa’da forma giyen ve şu an 20 golle Süper Lig’in gol krallığında zirvede yer alan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne’yi dahil etti. Sarı-kırmızılılar daha sonra Olimpik Marsilya’dan Yunan golcü Kostas Mitroglou’nu alarak hücum bölgesindeki eksikliği tamamladı.

SAVUNMAYA 4 TAKVİYE

Galatasaray defans bölgesi için 4 futbolcu ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar; bonservisi elinde olan Emre Taşdemir, Sparta Prag’da forma giyen eski futbolcusu Semih Kaya, Chaves takımından Marcao ile son olarak da Standart Liege’den Christian Luyindama’yı kadrosuna katarak savunma bölgesini güçlendirdi.

4 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Takımda düşünülmeyen Serdar Aziz ile yollar ayrılırken, Eren Derdiyok ise herhangi bir takımla anlaşmadı. Sarı-kırmızılılar genç futbolcu Ozan Kabak’ı Alman temsilcisi Stuttgart’a gönderirken, yıldız futbolcu Garry Rodrigues ise Al Ittihad-Jeddah takımına transfer oldu. Kadro dışı olan Tarık Çamdal’ın ise sözleşmesi feshedildi.