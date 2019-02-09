Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, bu akşam evinde Bursaspor ile oynayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayık yapacak.
Vodafone Park'ta oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise Hüseyin Göçek oldu. 42 yaşındaki hakeme AVAR olarak da Ali Şansalan eşlik edecek.
Beşiktaş-Bursaspor maçının VAR'ı Hüseyin Göçek
09.02.2019 - 12:31 | Son Güncelleme: 09.02.2019 - 12:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Bursaspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hüseyin Göçek oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, bu akşam evinde Bursaspor ile oynayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayık yapacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Spor Toto Süper Lig,Beşiktaş,Bursaspor,
603451 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/603451.aspx
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Galatasaray
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Beşiktaş
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Trabzonspor
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Konyaspor
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Kasımpaşa
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Sivasspor
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Antalyaspor
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Alanyaspor
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Bursaspor
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Fenerbahçe
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Göztepe
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Çaykur Rizespor
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Ankaragücü
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Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe
2.2.2019
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
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Trabzonspor 1 - 0 Mke Ankaragücü
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Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray
3.2.2019
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3.2.2019
Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş
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Bursaspor - Atiker Konyaspor
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Denizlispor
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4
3
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19
17
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Gençlerbirliği
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Osmanlıspor
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Ümraniye
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Hatayspor
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Altınordu
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Gazişehir Gaziantep
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Boluspor
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Balıkesirspor
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Adanaspor
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Eskişehirspor
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Karabükspor
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