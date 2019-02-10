Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerde açtıkları pankartlarla Türkiye’de ve dünyada yaşanan olayları unutmadı. Taraftarlar, 16 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Elazığspor taraftarı Muhammed Furkan Gündüz, İstanbul’un Kartal ilçesinde çöken binada vefat eden vatandaşlar, Manş Denizi'nde düşen uçakta hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala ve Brezilya ekibi Flamengo'nun tesislerinde meydana gelen yangın için pankartlar açtı.
Pankartlarda ‘Bizimlesin yüreği güzel çocuk! Furkan Gündüz’, ‘Kartal’da bina çökmesi sonucu vefat eden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun’
Galatasaray tribünlerinden anlamlı pankartlar
10.02.2019 - 19:30 | Son Güncelleme: 10.02.2019 - 19:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray tribünleri açtıkları pankartlarla vefat eden Elazığspor taraftarı Muhammed Furkan Gündüz, Kartal’da çöken binada ölen vatandaşlar, Brezilya ekibi Flamengo'nun tesislerinde meydana gelen yangın ve uçak kazasında ölen futbolcu Emiliano Sala’yı andı.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerde açtıkları pankartlarla Türkiye’de ve dünyada yaşanan olayları unutmadı. Taraftarlar, 16 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Elazığspor taraftarı Muhammed Furkan Gündüz, İstanbul’un Kartal ilçesinde çöken binada vefat eden vatandaşlar, Manş Denizi'nde düşen uçakta hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala ve Brezilya ekibi Flamengo'nun tesislerinde meydana gelen yangın için pankartlar açtı.
Etiketler : galatasaray,taraftar,kartal,
603734 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/603734.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
21
13
6
2
32
11
21
45
2
Galatasaray
20
10
6
4
38
22
16
36
3
Beşiktaş
21
10
6
5
40
26
14
36
4
Malatyaspor
20
9
6
5
32
22
10
33
5
Trabzonspor
20
9
6
5
36
27
9
33
6
Konyaspor
20
8
8
4
27
21
6
32
7
Kasımpaşa
20
9
2
9
38
34
4
29
8
Antalyaspor
21
8
5
8
22
30
-8
29
9
Sivasspor
20
7
7
6
28
27
1
28
10
Alanyaspor
20
7
4
9
18
23
-5
25
11
Kayserispor
21
6
7
8
18
27
-9
25
12
Bursaspor
21
4
12
5
19
21
-2
24
13
Fenerbahçe
21
5
8
8
22
28
-6
23
14
Çaykur Rizespor
21
4
10
7
25
30
-5
22
15
Göztepe
20
7
1
12
20
25
-5
22
16
Ankaragücü
20
6
2
12
17
35
-18
20
17
Erzurum BB
21
3
9
9
19
27
-8
18
18
Akhisar Bld.Spor
20
4
5
11
20
35
-15
17
20. Hafta Maçları
1.2.2019
Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe
2.2.2019
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
2.2.2019
Kasımpaşa 0 - 0 Sivasspor
2.2.2019
Trabzonspor 1 - 0 Mke Ankaragücü
2.2.2019
Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray
3.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Çaykur Rizespor
3.2.2019
Akhisarspor 0 - 3 Medipol Başakşehir Fk
3.2.2019
Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş
4.2.2019
Bursaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
20
13
4
3
36
19
17
43
2
Osmanlıspor
21
13
2
6
29
14
15
41
3
Gençlerbirliği
21
13
2
6
33
20
13
41
4
Ümraniye
20
11
4
5
25
18
7
37
5
Hatayspor
20
10
6
4
26
12
14
36
6
Altınordu
20
9
8
3
29
12
17
35
7
Gazişehir Gaziantep
20
9
5
6
36
19
17
32
8
Boluspor
20
9
4
7
25
20
5
31
9
Adana Demirspor
20
9
3
8
27
26
1
30
10
Balıkesirspor
20
7
5
8
20
24
-4
26
11
Adanaspor
20
6
7
7
25
24
1
25
12
Eskişehirspor
21
6
5
10
23
38
-15
23
13
Altay
20
5
7
8
26
23
3
22
14
İstanbulspor
20
4
10
6
25
28
-3
22
15
Giresunspor
20
5
6
9
17
24
-7
21
16
Afjet Afyonspor
20
4
5
11
23
34
-11
17
17
Elazığspor
20
4
5
11
22
33
-11
17
18
Karabükspor
21
0
2
19
7
66
-59
-1