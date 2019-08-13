Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerin kadro yapılanmasında önemli takviyeler vardı. Transferin gözde isimlerinden Abdülkadir Ömür yuvada kalırken en değerli isimler arasında bulunan Yusuf Yazıcı, Fransa’nın Lille Kulübüne satıldı. Yeni ve son kadroda Abdülkadir Ömür, 15 milyon avroluk piyasa değeriyle ilk sıradaki yerini korurken ikinci sıraya yeni transfer Alexander Sörloth geçti. İlk resmi maçında attığı golle kumaş kalitesini gösteren Norveçli kiralık golcünün güncel pisaya değeri 6 milyon avro.

2 milyonluk 6 isim

Üçüncü sırada ise bir başka yeni transfer Edgar le var. Yusuf Yazıcı’nın satışında Lille Kulübünden bonservisi alınan Portekizli stoperin değeri ise 3,5 milyon avro. Bu isimleri Filip Novak (2 milyon 750 bin), Ogenyi Onazi (2,5 milyon avro) ve Anthony Nwakaeme (2,5 milyon avro) izliyor. Sonrasında ise 2 milyon avroluk değerleriyle Jose Sosa, Obi Mikel, Donis Avdijaj, Abdulkadir Parmak, Hosseini ve Hüseyin Türkmen geliyor.