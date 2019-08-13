Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Süper Kupa maçında iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, yarın Beşiktaş Park’ta kupayı kazanmak için mücadele edecek. Takımların piyasa değerlerine bakıldığı zaman Kırmızılıların, Mavilere karşı üstünlüğü bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Liverpool’un futbolcularının toplam değeri yalaşık 1 milyar Euro olarak belirlenmiş bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi kazananı Chelsea’nin futbolcularının toplam değeri ise 842 milyon Euro olarak gösterildi.

Sahanın en değerlisi Mohamed Salah olacak

Liverpool'da en değerli oyuncular Mohamed Salah (150 milyon Euro), Sadio Mane (120 milyon Euro) ve Virgil van Dijk (90 milyon Euro) olarak yer alırken, Chelsea’de ise N'Golo Kante (100 milyon Euro), Jorginho (65 milyon Euro) ve Kepa (60 milyon Euro) piyasa değeriyle dikkat çekiyor.