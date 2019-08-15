Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yukatel Denizlispor, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı kulüp, dün akşam saatlerinde Denizli'ye gelen ve bugün sağlık kontrolünden geçen 32 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan, Denizlispor'un transfer ettiği tüm futbolcuların lisans işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.