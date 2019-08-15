Yukatel Denizlispor, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı kulüp, dün akşam saatlerinde Denizli'ye gelen ve bugün sağlık kontrolünden geçen 32 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan, Denizlispor'un transfer ettiği tüm futbolcuların lisans işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Denizlispor, Olcay Şahan'ı renklerine kattı
15.08.2019 - 19:49 | Son Güncelleme: 15.08.2019 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yukatel Denizlispor, sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı.
Kaynak: AA
Etiketler : Denizlispor,Olcay Şahan,transfer,
643940 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/643940.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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Alanyaspor
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0
2
Ankaragücü
0
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0
0
3
Antalyaspor
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0
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0
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4
Beşiktaş
0
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0
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5
Denizlispor
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0
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6
Fenerbahçe
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0
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0
7
Galatasaray
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0
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8
Gazişehir Gaziantep
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9
Gençlerbirliği
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0
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10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
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0
0
0
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18
Başakşehir
0
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Göztepe - Sivasspor
17.5.2020
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
17.5.2020
Gençlerbirliği - Beşiktaş
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Yukatel Denizlispor - Mke Ankaragücü
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Konyaspor - Alanyaspor
17.5.2020
İstikbal Mobilya Kayserispor - Trabzonspor
17.5.2020
Yeni Malatyaspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
17.5.2020
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
17.5.2020
Antalyaspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
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0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
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0
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0
0
0
10
Eskişehirspor
0
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0
0
0
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0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
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0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
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0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
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