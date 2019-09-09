Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılarda tansiyon yüksek. Millî ara olmasına rağmen PFDK'nın teknik direktör Fatih Terim'e 4 maç, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya 3 maç ceza vermesi tepki çekerken asıl isyan kararın 19.05'te açıklanmasına yönelikti. Yönetim, diğer kulüp başkanlarının açıklamalarını da içeren bir savunma yapmaya hazırlanırken teknik ekip de takımı Kasımpaşa maçına konsantre etmeye çalışıyor.

TERİM'DEN UYARILAR

Cuma günü ligde Kasımpaşa'yı sahasında misafir edecek olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim oyuncuları gergin ortamdan uzak tutmaya bakıyor. Geçen sezondan bu yana kendilerine yönelik algılar yapıldığını ve adil olmayan cezaların verildiğini düşünen sarı-kırmızılılar her anlamda dikkatli olunması gerektiğine inanıyor. Terim, futbolcuları saha içinde kalmaları ve işlerine odaklanmaları konusunda uyarıyor.

FALCAO ÇOK HEYECANLI

Galatasaray'ın büyük ses getiren ve görkemli imza töreni düzenlenen yeni transferi Radamel Falcao, Kasımpaşa maçında forma bekliyor. Takımla idmanlara çıkan Kolombiyalı oyuncunun cuma günkü maça on birde başlayacağı ifade ediliyor.