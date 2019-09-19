Galatasaray'dan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarına tam destek. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından paylaştığı destek mesajında, "Bu akşam UEFA Avrupa Ligi ilk maçına çıkıp Avrupa macerasına başlayarak ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a başarılar diliyoruz!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'dan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Türk takımlarına destek
19.09.2019 - 18:43 | Son Güncelleme: 19.09.2019 - 18:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a sosyal medya hesabından başarılar diledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,Beşiktaş,UEFA Avrupa Ligi,
651343 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/651343.aspx
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