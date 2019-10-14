Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta başkan adayı Ahmet Nur Çebi, 20 Ekim’de yapılacak olağanüstü seçimli kongre için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Seçimin favorilerinden biri olarak gösterilen Çebi, yönetim ekibini güçlü isimlerle oluşturmayı hedefliyor. Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ ve Berk Hacıgüzeller gibi önemli isimleri listesine alan Çebi, oylarını daha da artıracak hamleler de bulunmaya hazırlanıyor. Camiada ağırlığı olan isimleri ekibine almayı hedefleyen siyah-beyazlı kulübün başkan adayı, Mete Vardar, Kemal Erdoğan, Erkan Doğruer ve Mesut Urgancılar’la da görüşmelerini sürdürüyor. Kulübün eski A Takım’dan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Mete Vardar’ın göreve sıcak baktığı öğrenilirken kısa süre içinde Çebi’nin ekibine dahil olması bekleniyor.

Doğruer’i istiyor

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Kemal Erdoğan’ın da kongrede Ahmet Nur Çebi’ye destek vereceği biliniyor. Erdoğan yönetime dâhil olma konusunda ise henüz ikna edilmiş değil. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olmasıyla bilinen ünlü iş adamı Erkan Doğruer de Çebi’nin ekibinde olmasını çok istediği isimlerden biri. Doğruer’in şu anda teklifi değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Kulübün eski genel sekreterlerinden olan ve feda dönemi yönetiminin önemli isimlerinden biri olarak hatırlanan Mesut Urgancıoğlu da tekrar görev yapmaya oldukça istekli. Ahmet Nur Çebi’yle görüşmelere devam eden Urgancıoğlu’nun sürpriz yaşanmaması durumunda listede olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Çoğunluk sağlandığı takdirde dün yapılacağı ilan edilen Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Genel Kurul 20 Ekim saat 10:30’da BJK Akatlar Spor Salonu’nda yapılacak.

Sahaya inecek

Son günlerde çalışmalarını İstanbul Altunizade’deki ofisinden sürdüren Ahmet Nur Çebi bu hafta sahaya iniyor. Beşiktaş semtinde taraftarlarla ve esnafla görüşecek olan Çebi, basın mensuplarıyla da bir araya gelerek projelerini anlatacak.