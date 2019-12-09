Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal maçtan en az 1 puanla ayrılmayı hedeflediklerini kaydederek, “Maça iyi başlayan taraf bizdik. İlk 10 dakikada iki pozisyonumuz vardı. Daha sonra tartışmaya açık pozisyonda geriye düştük. Oyunu bırakmadık, kazanmak isteyen, en az 1 puanla ayrılmayı hedefliyorduk. Çok da pozisyonlar bulduk, bunları değerlendiremedik. Rakip takıma arka alanda boş alanlar bıraktık. Puan almak isteyen taraf bizdik, daha yakındık. 1-0 geriye düştükten sonra maçı bırakmayarak irade koydular. Teşekkür ediyorum. Kayserispor da ellerinden geleni yaptılar, onları da tebrik ediyorum. Biz bugün sadece golü bulamadık, tartışmaya açık pozisyonla da yediğimiz golle mağlup olduk” diye konuştu.
İsmail Kartal: “Bugün sadece golü bulamadık”
09.12.2019 - 23:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 - 23:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Kayserispor’a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, “Biz bugün sadece golü bulamadık, tartışmaya açık pozisyonla da yediğimiz golle mağlup olduk” dedi.
Etiketler : İsmail Kartal,
667702 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/667702.aspx
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9
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2
16
30
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8
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3
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27
3
Trabzonspor
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7
5
2
12
26
4
Başakşehir
14
7
5
2
8
26
5
Fenerbahçe
14
7
4
3
12
25
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Galatasaray
14
6
5
3
4
23
7
Alanyaspor
14
6
4
4
10
22
8
Malatyaspor
14
5
5
4
10
20
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Göztepe
14
5
5
4
1
20
10
Denizlispor
14
5
3
6
-1
18
11
Gaziantep FK
14
4
5
5
-6
17
12
Çaykur Rizespor
13
5
2
6
-7
17
13
Gençlerbirliği
14
3
5
6
-3
14
14
Konyaspor
14
3
5
6
-7
14
15
Kasımpaşa
14
3
3
8
-6
12
16
Antalyaspor
14
3
3
8
-13
12
17
Ankaragücü
14
2
3
9
-19
9
18
Kayserispor
13
1
4
8
-17
7
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Kayserispor - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
14
9
3
2
10
30
2
Akhisar Bld.Spor
14
7
4
3
5
25
3
Erzurum BB
14
7
3
4
5
24
4
Bursaspor
14
8
2
4
3
23
5
Ümraniye
14
6
4
4
4
22
6
Keçiörengücü
13
5
6
2
3
21
7
Menemen Belediyespor
13
6
3
4
1
21
8
Fatih Karagümrük
14
5
5
4
1
20
9
Balıkesirspor
14
5
4
5
3
19
10
Giresunspor
14
5
4
5
-4
19
11
Adana Demirspor
14
4
6
4
3
18
12
Altay
14
4
5
5
0
17
13
İstanbulspor
14
3
6
5
1
15
14
Altınordu
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3
4
7
-6
13
15
Osmanlıspor
14
4
2
8
-7
11
16
Boluspor
14
2
5
7
-7
11
17
Adanaspor
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1
6
7
-9
9
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