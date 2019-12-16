Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Sivasspor'a 3-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından Ersun Yanal ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesi durumunda Ersun Yanal'ın görevine son verileceğini iddia eden Toroğlu, "Burada 3 puan gitti, haftaya Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse, Ersun Yanal gider. Makas çok büyüyor. Ersun Yanal'ın son maçı haftaya, yendi yendi, yenemezse gider" dedi.

"SİVASSPOR HAKKIYLA LİDER"

Sivasspor'un hak ederek liderliğe yerleştiğini kaydeden yorumcu, "Sivasspor - Fenerbahçe maçı çok iyi oldu. Son zamanların en iyi maçı oldu. Hakem için ağır bir maçtı ama iyi bir şekilde yönetti. Sivasspor şu an hakkıyla lider. 2-2 de bitseydi Sivasspor futbol oynadı. Çok düzgün oynuyorlar. Duran toptan hiç gol yememişler. Güzel defans yapıyorlar. Defans en ileri oyuncudan başlıyor. Kaleci gol attırdı bugün" ifadelerini kullandı.