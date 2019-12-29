Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, VAR sistemiyle ilgili radikal bir kural değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. UEFA Elit Teknik Direktörler Semineri'nde Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Max Allegri, Carlo Ancelotti ve Zinedine Zidane'ın dahil olduğu bir grupla VAR ile ilgili görüşleri alan Ceferin, ofsayt ve elle oynama konularında uzlaşı sağlayamadı.

"VAR KİŞİYE GÖRE YORUMLANABİLİR"

UEFA Başkanı Ceferin de bu konuyla ilgili, "VAR ekranında oyuncuların durdukları yerler, pozisyonları ve karar vermek tamamen kişiye göre yorumlanabilir. Bu durumlarda bir oyuncunun ayakkabı numarası daha büyük, birinin daha büyük burnu var diye ofsayt çalınmasın istiyor" ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlerin önerisi ve futbolcular ile kulüplerden aldığı görüşler üzerine Ceferin, VAR ile ilgili yeni kararların alınacağı 29 Şubat 2020'deki IFAB toplantısında değişiklik önerisinde bulunacak.

DEVRE BAŞINA 1 KEZ İTİRAZ HAKKI TEKLİFİ

UEFA'nın isteği her takıma devre başına 1 VAR itiraz hakkı vermek ve bu şekilde VAR'a olan güvensizliğin önüne geçmek. Bu itirazı teknik direktörler, tenisteki hak gibi kullanabilecek. Hakemler, teknik direktörün itirazı sonrası monitöre gitmek ve pozisyonu tekrar izlemek zorunda olacak. IFAB, UEFA'nın vereceği öneriyi düşünmek ve olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmak zorunda. (Sporx)