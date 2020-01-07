Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Aleksandar Kolarov, Roma ile olan sözleşmesini uzattı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kolarov'un, kendisini 2021'e kadar Roma'ya bağlayan sözleşmeye imza attığı öğrenildi.

"BU İMZAYI YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLARAK GÖRÜYORUM"

İmzanın ardından konuşan Kolarov, "Benim için büyük bir mutluluk kaynağı olan yeni sözleşme için kulübüme teşekkür ediyorum. Bugün bile ilk gündeki heyecanımı taşıyorum ve bu imzayı yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Daha da gelişmeyi ve kulübün büyümesine katkıda bulunmayı istiyorum" şeklinde konuştu.

Roma CEO'su Giudo Fienga ise, "Kolarov'un yeni sözleşmesini açıklamaktan memnuniyet duyuyoruz. O, her zaman saha içinde ve saha dışında iyi bir profesyonel olduğunu bizlere gösterdi. Bu durum, ona güvenmemizi sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kolarov, Roma'ya 2017 yazında transfer olmuştu.