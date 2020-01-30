Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sonunda beklenen oldu ve taraftarların takımın başında görmek istediği Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’taki teknik direktörlük macerası başladı. Sabırsızlıkla beklenen resmî açıklamanın gelmesinden sonra büyük mutluluk yaşayan siyah-beyazlı taraftarlara bir müjde daha verildi. Beşiktaş Futbol Takımı, bugün 19.03’te Vodafone Park’ta taraftara açık ve girişin biletsiz olduğu bir antrenman yapacak. Sergen Yalçın’ı görmek için binlerce taraftarın stadı doldurması bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş’taki bu yeni dönem öyle kolay başlamadı. Bu zamana kadarki en garip teknik direktör değişimi yaşanırken, Sergen Yalçın’la her konuda anlaşılmasına rağmen Abdullah Avcı’nın geçmişe dönük alacaklarıyla birlikte tazminatının ödenmesini istemesi sebebiyle sözleşmenin feshi çok gecikti. Sabah saatlerinde TFF’nin internet sitesinde Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak Abdullah Avcı gözüküyordu. Sonrasında sıkıntı giderildi ve beklenen an geldi.

Transfere gerek yok

Saat 14.00’te Avcı ile yolların tamamen ayrıldığı açıklandı. 2006’da futbolcu olarak veda ettiği Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine hoca olarak geri dönen Sergen Yalçın da hayallerine kavuşmuş oldu. Ancak bu değişim Beşiktaş için sancılar da getirecek. Abdullah Avcı’ya yapılacak ödemelerden dolayı siyah-beyazlılar cüzi olan harcama limitini de aşmış olacak. Başkan Ahmet Nur Çebi’yle görüşen Sergen Yalçın, kulübün zor durumda olduğunu belirterek, sezon sonuna kadar transfer yapmalarına gerek olmadığını söyledi. Mevcut kadronun yeterli olduğunu belirten 47 yaşındaki çalıştırıcı “Şartlar oluşursa transfer yapabiliriz ama yapamazsak da önemli değil. Herkes bu zor günlerde elini taşın altına koymalı” diyerek gönülleri fethetti.

RESMEN AÇIKLANDI

Anlaşma 1,5 yıllık

∂ Abdullah Avcı ile sözleşmenin feshedilmesinden bir buçuk saat sonra TFF, Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’taki teknik direktörlüğünü tescilledi. Siyah-beyazlı yönetim, 47 yaşındaki çalıştırıcıyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yalçın’ın yardımcıları ise bir dönem Beşiktaş formasını giyen Murat Şahin ve Çağdaş Atan oldu.

Sözleşmeyi okumadı bile

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi dün resmen başladı. Önce imza atan efsane isim ardından idmanın yolunu tuttu. Böylece yıllar sonra efsane olduğu Beşiktaş'a dönen Yalçın, sözleşmeyi okumadığını belirterek, "Beşiktaş'la pazarlık yapmam, yapamam" dedi. Asbaşkan Emre Kocadağ da "Sergen Hoca'yla görüşmemiz beş dakika, imza atması bir dakika sürdü. 'Avukata falan gerek yok' dedi ve imzaladı" açıklamasını yaptı. Yardımcılarıyla beraber sahaya çıkan Sergen yeni oyuncularıyla tanışırken takımda moraller tavan yaptı.

TESİSLERDE ÇALIŞTI

Dorukhan sahada

∂ Sakatlığı sebebiyle tedavisi devam eden Dorukhan Toköz, dün uzun bir aranın ardından tesislerde çalıştı. Ljajic’le birlikte düz koşu yapan genç futbolcunun, altı hafta sonra maça çıkabilecek duruma geleceği öğrenildi. Dünkü idmana hasta olan Gökhan Gönül ve sakatlığı süren Lens de katılmadı.

RİZE’DE OLMAYABİLİR

Burak’tan kötü haber

∂ Ligde cumartesi günü yeni hocası Sergen Yalçın’la birlikte Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş’’ta Burak Yılmaz dün alt adalesindeki ağrı sebebiyle salonda çalıştı. Yıldız golcünün durumu bugün yapılacak son kontrolden sonra netlik kazanacak.

SAMBACI HAZIR

Guilherme bekliyor

∂ Yeni Malatyaspor’un yıldızı Guilherme, Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ın başına geçmesinden sonra yeniden siyah-beyazlıların gündemine geldi. Başarılı oyuncunun eski hocasıyla Beşiktaş’ta çalışmayı çok isterken Sergen Yalçın’ın da şartlarda sıkıntı olmazda Guilherme’nin gelmesine sıcak baktığı öğrenildi.

YÖNETİMİN KARARI

Yardım toplanacak

∂ Finansal açıdan sıkıntılı günler yaşayan ve transfer dahi yapamayan Beşiktaş’ta yönetim mecburi bir karar aldı. Siyah-beyazlı idareciler, kulübün kasasına kısa vadede nakit kazandırmak için yardım kampanyası düzenleyecek. Kampanyanın bir televizyon kanalında yapılması planlanıyor.

Lucescu harekâtı

Sergen Yalçın’ın göreve başlamasının ardından takımın başına tecrübeli bir sportif direktör getirmek isteyen Beşiktaş yönetimi Mircea Lucescu’yu gözüne kestirdi. Rumen teknik adamın, A Millî Takım’ı çalıştırdığı dönemde yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte çok ciddi bir araştırma ekibi kurması, Türkiye’den ve gurbetçi genç oyunculardan oluşan 150 kişilik bir listeye sahip olması, sportif direktörlük konusunda ilk tercih olmasını sağlıyor. Takımı gençleştirme projesini başlatmayı arzulayan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi bu anlamda Lucescu’yu getirmek için oldukça hevesli. Ancak Rumen teknik adamın Türkiye’ye dönmeye sıcak bakmadığı bildirildi. Siyah-beyazlı idareciler buna rağmen Lucescu’yu ikna etmek için Bükreş’e gitti.