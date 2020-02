Türkiye Gazetesi

Emin Uluç - Şampiyonluk hedeflediği sezonun ilk mağlubiyetini Alanya deplasmanında alan Fenerbahçe, bu karşılaşma sonrası kural hatası sebebiyle tekrar talebinde bulunmuştu. Maçın hakemi Halis Özkâhya, VAR’ı ise Suat Arslanboğa’ydı. Sarı-lacivertliler sonraki haftalarda da hakem hatalarından dert yandı, ancak Kadıköy’deki Alanya rövanşı camiayı çileden çıkardı. Mustafa Pektemek’in ceza sahası içinde elle müdahalesi sonrası düdüğü dudaklarına götüren ama üflemeyen Ümit Öztürk’ün, VAR’daki Serkan Tokat’la ne konuştuğu, penaltının niçin verilmediği merak ediliyor. Fenerbahçe, MHK Başkanı Zekeriya Alp’ten hem pozisyonla hem de hakemlerle ilgili açıklama bekliyor. MHK’nın Öztürk ve Tokat’la ilgili kararlarını yakından izleyecek olan sarı-lacivertliler, kalan haftalarda bu isimlerin maçlarında görevlendirilmesini istemiyor.



> Suç duyurusu!

Yönetim, TFF ve MHK’yla görüşerek kurallar dâhilinde kulübün haklarını korumak için mücadele ederken taraftarlar ise çok daha sert bir duruş sergiliyor. Maçın ardından kulübün telefonlarını kilitlendi, mail yağmuruyla tepkiler dile getirildi. Sosyal medya sallanırken kongre üyeleri de alacakları her türlü radikal kararda yönetimin yanında olacaklarını iletti. Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca maçın hakemleri Ümit Öztürk ile Serkan Tokat hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi uyarınca “Görevi Kötüye Kullanma” suçu kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Sezon başından beri çifte standart uygulamalarla, kural dışı hamlelerle yıpratıldığını savunan Ali Koç ve yönetimi, artık daha radikal tepkilerle haklarını savunma kararı aldı.



MUHALEFETTEN DESTEK

Yalnız bırakmayın

Aziz Yıldırım’ın kurmaylarından Selim Kosif’ten birlik çağrısı. Kosif “F.Bahçe üzerine oynanan oyunlar dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Buradan bütün F.Bahçeli arkadaşlarıma birlik olmaya davet ediyorum. Aziz Başkan’ı ve yönetimini yalnız bırakmıştınız. Aynı hatayı Ali Başkan’a yapmayın. Olan F.Bahçe’ye oluyor” dedi.



Arslanboğa tepkisi

Alanya maçını yöneten Ümit Öztürk ile VAR hakemi Serkan Tokat’a ateş püsküren Fenerbahçe camiasını çileden çıkaran atama geldi. MHK, Kırklareli ile oynayanacak kupa maçına Suat Arslanboğa’yı verince sarı-lacivertliler tepki gösterdi. Arslanboğa, Fenerbahçe’nin kural hatası gerekçesiyle tekrarını istediği Alanya maçında VAR olarak görev yapmış, 2019 Ekim ayında da sözleşmesi feshedilmişti. Hakemliğe geri dönen Arslanboğa’nın Kadıköy’de düdük çalacak olması Fenerbahçelileri isyan ettirdi.



Kupaya döndüler

Alanya beraberliği sonrası öfke ve hüznün hâkim olduğu Fenerbahçe soyunma odasındaki kasvetli hava Başkan Ali Koç’un sözleriyle dağıldı. Başkan, “Pes etmek yok. Siz sahada, biz saha dışında sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şampiyonluk gelecek” diyerek takıma moral aşıladı. Sarı-lacivertliler kupada Kırklarelispor ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.



‘Emek hırsızları!’

Ümit Öztürk ile Serkan Tokat’ın Alanya maçının sonucuna direkt etki yaptığını savunan Fenerbahçeli futbolcular, “Hakkımız gasp edildi” diyerek isyan etti. Kaptan Ozan Tufan, soyunma odasında yaptığı konuşmada, “Yaşananları herkes gördü. Ama pes etmek yok. Biz Fenerbahçe’yiz. Her şeyin üstesinden gelecek güce sahibiz. Hâlâ şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Ama bunun için hem rakipleri hem de hakemleri yenmemiz gerek” ifadelerini kullandı. Öztürk’ün penaltıyı vermemesini, Tokat’ın uyarıda bulunmamasını kabullenemeyen sarı-lacivertli oyuncular, “Böyle hakemlik olmaz. Emeğimize, alın terimize yazık” derken “Yine üstümüze gelecekler ama yılmadan, boyun eğmeden devam edeceğiz. Başarımızı istemeyenler var, onlara inat şampiyon olacağız” sözleriyle yemin etti.



BUNU DA GÖRDÜM

Gustavo şaşkın

∂ Fenerbahçe’nin sambacısı Luiz Gustavo, Alanya maçındaki hakem kararlarına anlam veremedi. “Fenerbahçe her şeye karşı mücadele eder demişlerdi” ifadesinde bulunan Gustavo, “Bunun gerçekliğini görmüş oldum. Asla pes etmeyeceğiz, sonuna kadar savaşacağız” dedi.



BOYNUMUZUN BORCU

Düdükleri asacaksınız

∂ Ali Koç yönetiminden ayrılan Metin Şen’den sert çıkış. “Türk futbolunun zayıf halkası hakemler. Böyle oldukça kendimiz çalar kendimiz oynarız” diyen Şen “Çok net puan hırsızlığı yapıldı. O penaltıyı çalmayan Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat size düdüğü astırmak boynumuzun borcudur artık” ifadesinde bulundu.