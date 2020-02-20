Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kırmızılı yönetim önemli bir hamlede bulundu. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan 90 dakika öncesinde yönetim, futbol takımını mutlu edecek bir olaya imza attı.

OCAK AYI MAAŞLARI ÖDENDİ

Futbol Arena'nın haberine göre ligin 2. yarısına mükemmel bir başlangıç yapan Galatasaray takımının Ocak ayı hak edişleri hesaplarına yatırıldı. Sarı kırmızılı yönetim, Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde oyunculara yaklaşık 7 milyon euroluk ödeme yaptı.