Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm takım ve teknik heyete test yaptırma kararı almıştı. Spor camiasında arka arkaya gelen virüs haberleri sonrası, siyah-beyazlı kulüp yetkililer ile temasa geçti. Yapılan girişimler sonucu sağlık ekipleri, gün içinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek, siyah-beyazlı oyuncular ile teknik ve idari ekipten numune alacak ve korona virüs testi yapılacak.