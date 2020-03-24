Beşiktaş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm takım ve teknik heyete test yaptırma kararı almıştı. Spor camiasında arka arkaya gelen virüs haberleri sonrası, siyah-beyazlı kulüp yetkililer ile temasa geçti. Yapılan girişimler sonucu sağlık ekipleri, gün içinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek, siyah-beyazlı oyuncular ile teknik ve idari ekipten numune alacak ve korona virüs testi yapılacak.