Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de bir numaralar Avrupa’da ise altıncı... Evet Trabzonspor’un hücumdaki etkin isimleri Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig’in en iyi hücum ikilisi koltuğundalar. Takımlarının Süper Lig’de attığı 59 golün 29’u bu ikiden geldi. Ki Sörloth 19 golle, gol krallığı yarışında ilk sırada. Nwakaeme ise 10 gole adını yazdırdı. Sörloth’un ayrıca 6 asisti, Nwakaeme’nin de 9 asisti bulunuyor. İkiliyi Süper Lig’de 23 golle Alanyaspor’dan Papiss Cisse-Junior Fernandes ikilisi takip ediyor.

> Bayernliler zirvede

Peki uluslararası boyutta durum ne? Sörloth ve Nwakaeme, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere ve Portekiz gibi önemli liglerde de derece yaptı. Trabzonspor’un hücum yıldızları 29 golle Avrupa’da altıncı. En iyi hücumcular ise B. Münihli Lewandowski ve Serge Gnabry (25-11... İki oyuncu Lazio'lu Immobile ve Caicedo (27-8) takip ediyor. PSG’li Mbappe ve Neymar (18-13) üçüncü durumda. Barcelona'nın iki yıldız ismi Messi ve Suarez ise (16-11) dördüncü sırada.

İLGİNÇ İSTATİSTİK

C. Palace: 26 - A. Sörloth: 25

∂ İngiliz basınından Sörloth analizi... Dünyaca ünlü Skysports tarafından yapılan derlemede Norveçli golcünün Trabzonspor’da attığı gollerle Real Madrid’in radarına girdiği belirtildi. Haberde dikkat çeken istatistik ise Cyrstal Palace’ın bu sezon takım halinde 29 maçta 26 gol atması, Sörloth’un da bordo-mavili forma altında 39 maçta 25 gol kaydetmesiydi.