TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Etik Kurulu'nun 2020/4 E., 2020/2 K. ve 19.06.2020 tarihli kararı yayınlandı. Fenerbahçe A.Ş. İdarecisi Semih Özsoy'un 08.03.2020 tarihinde medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle, Etik Kurulu Talimatı'nın 'Genel Yükümlülük' başlıklı 10. Maddesi, 'Tahrik Edici Davranış ve Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma' başlıklı 12. maddesinin a ve d bentleri kapsamında etik davranış ilkesi ihlali oluşturduğuna ve ihlaller nedeniyle takdiren 'uyarı' yaptırımının uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
TFF'den Semih Özsoy'a 'uyarı'
01.07.2020 - 13:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 - 13:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 8 Mart 2020 tarihinde medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle 'uyarı' yaptırımının uygulanmasına oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : TFF'den Semih Özsoy'a uyarı,
714884 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/714884.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
29
17
9
3
28
60
02
TRABZONSPOR A.Ş.
29
16
10
3
33
58
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
29
15
8
6
17
53
04
GALATASARAY A.Ş.
29
14
10
5
22
52
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
29
15
5
9
14
50
06
FENERBAHÇE A.Ş.
29
13
7
9
12
46
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
29
12
9
8
17
45
08
GÖZTEPE A.Ş.
29
10
8
11
-2
38
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
29
9
10
10
-11
37
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
29
8
11
10
-5
35
11
KASIMPAŞA A.Ş.
29
10
5
14
-7
35
12
YUKATEL DENİZLİSPOR
29
8
8
13
-13
32
13
GENÇLERBİRLİĞİ
29
8
7
14
-14
31
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
29
8
5
16
-18
29
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
29
7
7
15
-3
28
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
29
7
7
15
-31
28
17
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
29
5
12
12
-16
27
18
MKE ANKARAGÜCÜ
29
5
10
14
-23
25
Süper Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
03.07.2020 21:00
Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
04.07.2020 18:30
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
04.07.2020 18:30
Ankaragücü - Alanyaspor
04.07.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor - Başakşehir
04.07.2020 21:00
Fenerbahçe - Göztepe
05.07.2020 18:30
Kasimpaşa - Sivasspor
05.07.2020 21:00
Konyaspor - Rizespor
05.07.2020 21:00
Galatasaray - Trabzonspor
06.07.2020 21:00
Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
30
16
9
5
17
57
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
30
15
8
7
11
53
03
BURSASPOR
31
16
7
8
9
52
04
ADANA DEMİRSPOR
30
14
9
7
23
51
05
AKHİSARSPOR
30
13
9
8
4
48
06
ALTAY
30
12
11
7
8
47
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
30
12
11
7
7
47
08
KEÇİÖRENGÜCÜ
31
11
11
9
2
44
09
GİRESUNSPOR
31
12
8
11
-3
44
10
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
30
11
8
11
-1
41
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
31
10
9
12
-6
39
12
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
30
8
11
11
-6
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
30
7
13
10
2
34
14
ALTINORDU
31
7
12
12
-8
33
15
BOLUSPOR
30
4
15
11
-12
27
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
30
6
9
15
-13
24
17
ADANASPOR A.Ş.
31
3
12
16
-19
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
30
7
6
17
-15
12
PTT 1. Lig Fikstür
31.Hafta Maçları
30.06.2020 17:30
Keçiörengücü 2 - 1 Menemenspor
30.06.2020 19:00
Adanaspor 0 - 0 Altinordu
30.06.2020 20:00
Giresunspor 0 - 1 Bursaspor
01.07.2020 17:30
Boluspor - Hatayspor
01.07.2020 20:00
Erzurumspor - Adana Demirspor
01.07.2020 20:00
Altay - Osmanlispor
02.07.2020 17:30
ümraniyespor - Eskişehirspor
02.07.2020 20:00
Istanbulspor - Akhisarspor
02.07.2020 20:00
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