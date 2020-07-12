Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta eksik sayısı 7'ye yükseldi. Douglas, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Umut Nayir ve cezalı olan Atiba'dan faydalanamayacak olan Beşiktaş, bugün yapılan antrenmana aşil tendonundaki ağrı nedeniyle çıkmayan Boateng'i de Malatya deplasmanında oynatamayacak. Kasımpaşa maçının ardından Aşil tendinopatisi tanısı konulan ve tedavisi başlayan Boateng'in ağrıları devam ederken, bugün yapılan kontroller sonrasında tedavisinin sürmesine karar verildi. Yıldız oyuncu Malatya deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Burak Yılmaz'ın yokluğunda Boateng'i forvette oynatmayı düşünen Sergen Yalçın, bu noktada Güven Yalçın'a 11'de şans verecek.
Beşiktaş'ta Boateng şoku
12.07.2020 - 12:53 | Son Güncelleme: 12.07.2020 - 12:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni Malatyaspor maçı öncesinde birçok sakatı bulunan Beşiktaş'ta bir kötü haber de Boateng'den geldi. Aşil tendonunda ağrı bulunan Ganalı yıldız, Malatya deplasmanında forma giyemeyecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,Boateng,Süper Lig,futbol,
717471 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/717471.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
31
19
9
3
32
66
02
TRABZONSPOR A.Ş.
31
17
11
3
35
62
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
31
15
9
7
16
54
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
31
16
5
10
13
53
05
GALATASARAY A.Ş.
31
14
10
7
17
52
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
31
14
9
8
23
51
07
FENERBAHÇE A.Ş.
31
14
8
9
13
50
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
31
10
11
10
-2
41
09
GÖZTEPE A.Ş.
32
10
9
13
-5
39
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
31
9
11
11
-13
38
11
KASIMPAŞA A.Ş.
31
10
6
15
-8
36
12
GENÇLERBİRLİĞİ
32
9
9
14
-12
36
13
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
31
8
8
15
-2
32
14
YUKATEL DENİZLİSPOR
31
8
8
15
-16
32
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
31
9
5
17
-18
32
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
31
8
7
16
-30
31
17
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
31
6
12
13
-17
30
18
MKE ANKARAGÜCÜ
31
5
11
15
-26
26
Süper Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
11.07.2020 21:00
Göztepe 1 - 3 Gençlerbirliği
12.07.2020 18:30
Ankaragücü - Galatasaray
12.07.2020 21:00
Fenerbahçe - Sivasspor
12.07.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor - Alanyaspor
13.07.2020 18:30
Kasimpaşa - Rizespor
13.07.2020 18:30
Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
13.07.2020 21:00
Denizlispor - Trabzonspor
13.07.2020 21:00
Konyaspor - Başakşehir
13.07.2020 21:00
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
32
17
9
6
17
60
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
32
16
8
8
12
56
03
ADANA DEMİRSPOR
32
15
10
7
24
55
04
BURSASPOR
32
17
7
8
10
55
05
AKHİSARSPOR
32
15
9
8
7
54
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
32
14
11
7
14
53
07
ALTAY
32
13
12
7
11
51
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
32
12
8
12
1
44
09
KEÇİÖRENGÜCÜ
32
11
11
10
1
44
10
GİRESUNSPOR
32
12
8
12
-5
44
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
32
11
9
12
-4
42
12
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
33
9
11
13
-11
38
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
32
8
13
11
4
37
14
ALTINORDU
32
7
12
13
-9
33
15
BOLUSPOR
32
5
15
12
-13
30
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
32
7
9
16
-15
27
17
ADANASPOR A.Ş.
32
3
12
17
-21
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
33
7
6
20
-23
12
PTT 1. Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
11.07.2020 20:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor 2 - 0 Eskişehirspor
12.07.2020 17:30
Istanbulspor - Osmanlispor
12.07.2020 17:30
Keçiörengücü - Karagümrük
12.07.2020 17:30
Altinordu - Giresunspor
12.07.2020 17:30
Bursaspor - Menemenspor
12.07.2020 17:30
Altay - Erzurumspor
12.07.2020 17:30
ümraniyespor - Adana Demirspor
12.07.2020 17:30
Boluspor - Akhisarspor
12.07.2020 17:30
Adanaspor - Hatayspor