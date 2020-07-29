Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımı ve ekonomik durumla ilgili AA Spor Masası'na önemli açıklamalarda bulundu. Geriye düştükten sonra sezonu üçüncü bitirmenin başarı olduğunu ancak şampiyon olamamanın da başarısızlık olduğunu söyleyen Çebi “Kaybettiğimiz abuk subuk maçlar olmasa şu anda şampiyonduk. Sezon ortasında hocayı göndermek, yenisini almak önemli karardı. Biz bu kararı aldık, doğru yapmışız. Temennim Sergen Yalçın, camı kırınca lazım olanlardan olmasın. Ömrünü Beşiktaş'ta geçirsin istiyoruz” dedi. Transfere değinen Çebi “Caner ve Gökhan'a bizden daha fazla bedel ödeyen varsa saygı duyarım. Bizim şartlarımız belli. Hoca’mız, Atiba'nın kalmasını istiyor" dedi.

> Orman'a yüklendi

Üç ay ödeme yapamadıklarını aktaran Başkan Çebi, bağış kampanyası gelirleriyle bonservis bedellerini ödemeye çalıştıklarını belirterek “Ljajic'in 4,5 milyon, N’Koudou’nun da 4 milyon avroluk bonservisi duruyor. Futbolculara ‘Ben yedim, babam ödesin’ diye imza attırılmış” diyerek Fikret Orman yönetimine yüklendi. Hep parayı ve sıkıntıları konuştuğu için tepki aldığını söyleyen Çebi “Nasıl ağlamayayım? Ben ağlamaya devam edeceğim. Bu, bir durum tespitidir” dedi. Başkan Çebi, yayıncı kuruluşun indirim talebiyle ilgili olarak ise “Bizim TRT’miz var, başka kanallarımız var. Bu işi biz yapalım. Bu rekabeti oluşturmazsak her gelen indirim ister” sözlerini kullandı.

Giden olursa gelen de olur

Kadrodaki oyuncuların gitmemesi hâlinde transfer yapamayacaklarını aktaran Ahmet Nur Çebi "Şampiyonlar Ligi'ne gidersek transferler biraz fark edebilir ama kimse bizden uçuk kaçık transferler beklemesin. Net söylüyorum. Belki güçlü bir santrafor, stoper ve bir orta saha olabilir" dedi.

Trabzon ceza almasın

Trabzonspor'un cezasıyla Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme durumunun vicdanıyla bağdaşmadığını aktaran Çebi "Biz, Süleyman Seba'nın şampiyon olduktan sonra döndüğü uçakta üç beş rakip futbolcu var diye şampiyonluk kutlaması yaptırmadığı bir camiayız" dedi.

3-4 milyon benden…

∂ 'Bırakmam Seni' kampanyası için yönetim kurulu olarak 10 milyon lira bağışladıklarını belirten Başkan Ahmet Nur Çebi "Bunun 3-4 milyonunu kendim vereceğim. Diğerlerini arkadaşlarım kendi imkânlarıyla yerine getirecek" ifadelerini kullandı.

GELECEK SEZON İÇİN...

Atiba'nın hayali ManU

∂ Beşiktaş'ın eskimeyen yıldızı Atiba, kulüp dergisine verdiği röportajda "Gelecek sezon hangi Avrupa takımına karşı oynamak istersin sorusuna "Öncelikle umarım gelecek sezon burada olurum. En çok desteklediğim takım olan Manchester United'a karşı oynamak isterim" dedi.