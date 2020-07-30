Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Prensipte el sıkışılan futbolcular imza için sırada bekliyor. Bunların başında Alanyaspor'dan N’Sakala ile Cisse geliyor. Ancak transferlerin resmiyet kazanması için kadroda bulunan ‘fazlalıkların’ gönderilmesi şart. Mevcut yapıda 56 milyon avro olan futbol takımı bütçesini 30-35 milyon avroya indirmekte kararlı olan siyah-beyazlı yönetim, en başta yıllık ücretleri yüksek olan oyuncularıyla yollarını ayırmak istiyor. Yapılacak transferlere kaynak oluşturmak için Vida, Lens ve Ljajic’le yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlılar, üç futbolcu için kulübe herhangi bir teklif gelmediği için dertli.



> Lens çok rahat

İtalya, Fransa ve Suudi Arabistan’dan Vida’yı isteyen kulüpler var ancak Hırvat savunmacının yüksek maaşı sebebiyle şu an için anlaşma sağlanamadı. 31 yaşındaki stoper ile görüşmelerini sürdüren yönetim, 10 Ağustos’ta başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesinde Vida'nın durumunun netleşmesini istiyor. İtalya ve Almanya'dan da Ljajic'e ilgi var ancak Boşnak asıllı yıldızın henüz ödenmemiş 4,5 milyon avroluk bonservis taksitinin bulunması, ayrılığın önünde engel. Kartal’ın yıllardır göndermek istediği Lens'e ise yine ilgi yok. Hollandalı da Beşiktaş'tan kazandığı parayı ödeyemeyecek bir kulübe gitmemekte kararlı.



Koita yedekte

Siyah-beyazlıların prensipte anlaşmaya vardığı Papiss Cisse, imza için siyah-beyazlı yönetimi bekliyor. Senegalli oyuncu daha iyi bir teklif gelmesi durumunda Kartal'ın elinden kaçabilir. Yönetimin böyle bir durumu göz önünde bulundurduğu için Kasımpaşa'nın golcüsü Bengali-Fode Koita ile temasa geçtiği öğrenildi.