Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, durum değerlendirmesi yaptı. Oyun anlayışları konusunda topla hızlı oynayan bir takım oluşturacaklarını ve rakiplerin de bundan endişe etmeleri gerektiğini belirten İngiliz teknik adam “Bu şehir için savaşmak hepimizin görevi. Çok genç bir takımımız var. Bu arkadaşlarımız tecrübe kazanacaklar. Hakemlerle ilgili gerçekleri öğreniyorlar, mücadele etmeyi öğreniyorlar. Flavio gördüğü ilk kırmızı kart sonrası soyunma odasında ağladı” dedi.

Kadromuz yeterli

“Sezon boyunca çok maç oynayacağız ve bu maçları oynarken çok rotasyon yapmamız gerekecek. Ben genç oynatmaktan korkan biri değilim” diyen Newton “Kadromuz ligin gerekliliğini düşündüğümüz zaman yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu arkadaşlarımızın sadece birlikte oynamaları gerekiyor. Her teknik direktörün işi zor. Ben burada olmayı, bu taraftarı, insanların üzerinizde oluşturduğu bu baskıyı gerçekten çok seviyorum. Rüyada gibiyim ve çok mutluyum” diye konuştu.