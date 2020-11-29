Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona, geçtiğimiz Çarşamba günü geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Maradona’nın ölümünün ardından savcılık harekete geçti. Arjantin’in başkenti Buenos Aires'teki San Isidro Savcılığı, Maradona’nın ölümü hakkında soruşturma başlatarak, Maradona’nın doktoru Leopoldo Luque'un evinde ve ofisinde arama yaptı. Savcılık, soruşturmanın neden başlatıldığına dair bilgi ise paylaşmadı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Dün soruşturma, delillerin doğrulanması ve ölen kişinin doğrudan akrabaları da dahil olmak üzere birçok kişinin ifadelerinin alınmasıyla devam etti" ifadeleri kullanılırken, "Toplanan deliller sayesinde, doktor Leopoldo Luque'un evinde ve ofisinde arama talep etmek gerekli görüldü" denildi.

Maradona'nın avukatı Matias Moria ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, efsanevi futbolcunun ölümünün eksiksiz bir şekilde soruşturulmasını isteyeceğini ifade etmiş, acil servisin yardım isteklerine geç yanıt verdiğini öne sürmüştü. Matias sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ambulansın gelmesi yarım saatten fazla sürdü, bu bir suç ve ahmaklıktır" dedi.

Maradona'nın kızları ise, babalarının hangi ilaçları kullandığını bilmek istediklerini ifade etmişti.

Öte yandan efsanevi futbolcunun cenazesi, geçtiğimiz Cuma günü başkent yakınlarındaki Bella Vista yerleşim bölgesinde bulunan aile mezarlığının da yer aldığı mezarlığa gömülmüştü.