Avrupa Ligi zaferi de olan kariyer bitti! 26 yaşında futbolu bıraktı, fotoğrafçı oldu

Tottenham Hotspur'lu eski kaleci Alfie Whiteman, Mayıs 2025'te Manchester United'a karşı kazandıkları UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğundan birkaç hafta sonra emekli oldu. Henüz 26 yaşında olmasına karşın yeşil sahalara veda kararı alan Whiteman,artık fotoğrafçılık yapıyor. Fotoğraf: Alfie Whiteman Instagram

WHITEMAN'IN FUTBOL KARİYERİ

İngiliz ekibinin altyapısına 2015 yılında katılan Whiteman, İsveç ekibi Degerfors'ta kiralık olarak top koşturduktan sonra Tottenham'a döndü. 2020 yılında Jose Mourinho döneminde ilk defa A Takım'la maça çıktı. 2024'te Ange Postecoglou yönetiminde UEFA Avrupa Ligi kazanan kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamaması ve sezon sonunda kulübün kendisini serbest bırakması üzerine bambaşka bir mesleğe yönelmeyi seçti.

"GENÇ YAŞLARDAN İTİBAREN İÇİMDE 'BU KADAR MI' HİSSİ VARDI"

Futbolun kendisini mutlu etmediğini fark ettiğini vurgulayan Whiteman, "17-18 yaşlarındayken, pansiyonda yaşarken içimde 'Bu kadar mı?' diye bir his vardı. Antrenmana gidiyor, eve dönüp oyun oynuyordum. O zaman bile mutlu olmadığımı anlamıştım" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL KISA BİR KARİYER"

Futbol kamuoyunda şaşkınlık yaşatan kararının ardındaki nedeni paylaşan Alfie Whiteman, "Ne kadar başarılı olursanız olun futbol kısa bir kariyer. Artık bu alanda kalmak istemediğimi biliyordum. Gerçekten keyif aldığım, üretici insanlarla çevrili olduğum bir iş yapmak istedim. Onlardan ilham alıyorum" şeklinde konuştu.