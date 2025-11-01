Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Avrupa Ligi zaferi de olan kariyer bitti! 26 yaşında futbolu bıraktı, fotoğrafçı oldu

Avrupa Ligi zaferi de olan kariyer bitti! 26 yaşında futbolu bıraktı, fotoğrafçı oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avrupa Ligi zaferi de olan kariyer bitti! 26 yaşında futbolu bıraktı, fotoğrafçı oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un eski file bekçisi Alfie Whiteman'ın (27) yeni işi şaşırttı. İlk defa Jose Mourinho'nun forma verdiği, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan kadroda yer alan Whiteman, kulübün sezon sonunda kendisini serbest bırakmasının ardından yeşil sahalara veda etti ve fotoğrafçılık mesleğine yöneldi.

Tottenham Hotspur'lu eski kaleci Alfie Whiteman, Mayıs 2025'te Manchester United'a karşı kazandıkları UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğundan birkaç hafta sonra emekli oldu. Henüz 26 yaşında olmasına karşın yeşil sahalara veda kararı alan Whiteman,artık fotoğrafçılık yapıyor. 

Avrupa Ligi zaferi olan çılgın kariyer bitti! 26 yaşında futbolu bıraktı, fotoğrafçı oldu - 1. Resim
Fotoğraf: Alfie Whiteman Instagram

WHITEMAN'IN FUTBOL KARİYERİ

İngiliz ekibinin altyapısına 2015 yılında katılan Whiteman, İsveç ekibi Degerfors'ta kiralık olarak top koşturduktan sonra Tottenham'a döndü. 2020 yılında Jose Mourinho döneminde ilk defa A Takım'la maça çıktı. 2024'te Ange Postecoglou yönetiminde UEFA Avrupa Ligi kazanan kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamaması ve sezon sonunda kulübün kendisini serbest bırakması üzerine bambaşka bir mesleğe yönelmeyi seçti.

"GENÇ YAŞLARDAN İTİBAREN İÇİMDE 'BU KADAR MI' HİSSİ VARDI"

Futbolun kendisini mutlu etmediğini fark ettiğini vurgulayan Whiteman, "17-18 yaşlarındayken, pansiyonda yaşarken içimde 'Bu kadar mı?' diye bir his vardı. Antrenmana gidiyor, eve dönüp oyun oynuyordum. O zaman bile mutlu olmadığımı anlamıştım" ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi zaferi olan çılgın kariyer bitti! 26 yaşında futbolu bıraktı, fotoğrafçı oldu - 2. Resim

"FUTBOL KISA BİR KARİYER"

Futbol kamuoyunda şaşkınlık yaşatan kararının ardındaki nedeni paylaşan Alfie Whiteman, "Ne kadar başarılı olursanız olun futbol kısa bir kariyer. Artık bu alanda kalmak istemediğimi biliyordum. Gerçekten keyif aldığım, üretici insanlarla çevrili olduğum bir iş yapmak istedim. Onlardan ilham alıyorum" şeklinde konuştu. 

Avrupa Ligi zaferi olan çılgın kariyer bitti! 26 yaşında futbolu bıraktı, fotoğrafçı oldu - 3. Resim
Fotoğraf: Alfie Whiteman Instagram

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sarıyer'de dehşet! Kızından haber almak için gitti, 2 ceset bulduUzmanı uyardı! Bir ayağınız diğerinden büyükse dikkat
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi açıklaması: Taraftarlara bilgilendirme - SporF.Bahçe'den Beşiktaş maçı duyurusu: Taraftara bilgilendirmeLionel Messi açıkladı: 2026 Dünya Kupası'na katılacak mı? - SporMessi'den beklenen açıklama: Dünya Kupası'na gidecek mi?Bahis skandalı sonrası yeni gelişme! TFF hakem atamalarını yapamadı, maçlar ertelendi - SporTFF hakem atayamadı, maçlar ertelendiGalibiyete hasret kalan Genoa faturayı kesti: Patrick Vieira'nın yerine Roberto Murgita - SporGalibiyete hasret kaldı, görevden alındı: İşte yeni hoca...Milan'da ayın oyuncusu Luka Modric seçildi - SporMilan'da ayın oyuncusu Luka Modric seçildiBeşiktaş'ta Rafa Silva krizinin perde arkası: Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? - SporRafa krizinin perde arkası: Yalçın'ı şaşırtan söz
Sonraki Haber Yükleniyor...