Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Ligde oynadığı son üç maçında futbolu ile göz dolduran Galatasaray Türkiye Ziraat Kupası’nda da yoluna devam etti. Sakatlıktan ve haslıktan dönen isimler ile fazla forma şansı bulamayanlardan oluşan karma bir kadro tercih eden Cimbom'un özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında vasatın üzerine çıkamaması dikkat çekti. Galatasaray’a turu getiren golü ise Belhanda penaltıdan buldu.

Şansı tepenler

Fatih Terim kupa mücadelesinde forma şansı bulamayan birçok oyuncusuna yaklaşan transfer dönemi öncesi belki de son şans vermişti. Şener, Etebo, Sekidika gibi oyuncular bu fırsatı tabiri caizse ellerinin tersiyle ittiler. Sekidika sahada kaldığı 67 dakika içinde sadece bir iki defa kıpırdarken, bu anların birinden penaltı çıkartmayı başardı. Şener kayıplardaydı, Etebo fazlaca pas hatası yaptı.

Hazır değiller

Koronayı atlatan Arda, Belhanda, Omar üçlüsünün uzun bir aradan sonra tekrar formalarına kavuşurken eski formlarından uzak oldukları görüldü. Galatasaray’ın cuma günü oynayacağı Karagümrük maçına kadar da çok uzun bir süre yok. Son üç haftada forma giyen Oğulcan, Linnes, E. Akbaba’nın da çıkardıkları iyi işler düşünülünce, Terim ligde kazanan kadroyu bozmayacak gibi.

Gurur duyulacak takım geliyor

Tur sevindirdi ama

Maçın ardından konuşan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Tur atladığımız için memnunum. İstekten, coşkudan memnunum ama herkes de farklı sonuç bekliyor. Bazen sonuç odaklı oynamak önemlidir" derken, "Ligde beraberce oynama alışkanlığını yavaş yavaş yakalıyoruz. Gençlere şans tanıyoruz daha da tanıyacağız. Belki burada taraftarımız yok ama hepsi kalbimizde. Bizler için kalplerinin attığını biliyoruz. Yavaş yavaş sahada gurur duydukları Galatasaray'ı getiriyoruz" dedi.

BEŞ MAÇTIR YOK

Falcao kayıp

∂ Sivas maçı öncesi adalesinden sakatlanan ve tahmini sahalara dönüşü 10-15 gün arasında olması beklenen Radamel Falcao halen iyileşemediği için dün kupa maçının kadrosunda yer almadı. Yıldız oyuncunun Darıca maçı dahil son sakatlığı sebebiyle kaçırdığı resmî maç beşi buldu.

SEKIDIKA SÜRE İSTEDİ

Oynadıkça açılacağım

∂ Dün forma fırsatı bulan Jesse Sekidika, "İlk yarı açıkçası çok pozisyon bulduk, beş gol atabilirdik. Bundan daha iyi olmamız gerekiyor, yendik ve üst tura çıktık. Önemli olan bu. Uzun zaman sonra ilk kez bu kadar süre aldım. Oynadıkça daha iyi olacağım" ifadelerini kullandı.

BELHANDA EMRE ARASINDA

Frikik gerginliği

Karşılaşmanın 69. dakikasında G.Saray'da frikik kullanma gerginliği yaşandı. Emre Akbaba topu vurmak için düzeltirken Belhanda araya girdi ve meşin yuvarlağı elinden aldı. Emre vermek istemeyince tansiyon yükselse de Etebo araya girip ikiliyi sakinleştirdi. Belhanda daha önce Selçuk İnan'la da böyle bir polemik yaşamıştı.