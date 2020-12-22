Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçların planlaması duyuruldu. TFF'nin resmi sitesinden açıklanan 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:
12 Ocak Salı
15.45 Bursaspor - FT Antalyaspor
18.45 DG Sivasspor - Adana Demirspor
20.45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray
13 Ocak Çarşamba
15.45 İH Konyaspor - Gaziantep FK
18.45 Tuzlaspor - Medipol Başakşehir
20.45 Beşiktaş - Ç.Rizespor
14 Ocak Perşembe
18.45 A.Alanyaspor - BB Erzurumspor
20.45 Fenerbahçe - Kasımpaşa