Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nda soğuk terledi, yoluna devam etti. 90 dakikanın ilk dakikaları hızlı geçti. İki taraf da erken bir gol bulmak umuduyla karşılıklı ataklar yapıp, fırsat kovaladı. Ancak gol gelmedikçe temponun ibresi giderek düştü. Pozisyonsuz geçen ikinci devrenin ardından uzatmalarda Umut'un ayağından bulduğu golle ev sahibi avantaj yakaladı. Fatih Terim ve yedek kulübesi tur gidiyor derken, 120'de Luyindama işi penaltılara taşıdı. Sonunda gülen Aslan oldu.

Eksikler belli

Fatih Hoca daha birkaç gün önce ara transfer dönemi için istediği isimleri bir şekilde açıkladı. Galatasaray’ın dün kan terlediği mücadelesini mercek altına alınca aslında bütün isteklerin ne kadar yerinde olduğu gözüktü. Orta sahada teknik, oyun kuracak, kanatta topu hızlıca rakip sahaya taşıyacak, hücumda delici, aralara koşacak bir oyuncunun yokluğu sezon başından beri sarı-kırmızılıların eksikleri.

Vasatı aşamadı

Dün G.Saray'ın on birine bakıldığı zaman forma giyen bütün isimler ya sakatlık ya da cezadan dönen isimlerdi. Yani Galatasaray’ın sahadaki oyuncuları as denebilecek isimlerdi. Buna rağmen 90 dakika boyunca vasatın üstüne çıkabilen olmadı. Ortaya çıkan tabloya geniş açıdan bakıldığında sarı-kırmızılıların kadrosunun aslında çok kısıtlı olduğu ve bir-iki isim denklemden çıktığında takımın sıradanlaştığı bir kez daha gözler önüne serildi.

GECENİN ADAMI LUYINDAMA

Fatih'i kurtardım!

Turda en büyük paya sahip olan gecenin adamı Luyindama, "Kolay olmayan bir rakibe karşı oynadık. Fatih Öztürk çok mutluydu, attığım golden sonra 'Beni kurtardın' dedi. Golüm herkesi mutlu etti ve ben de bu golü takım için attım" ifadelerini kullandı.

MARCAO HIRS DOLU

İki kupayı istiyoruz

∂ Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, "Zor bir maç oldu, saha şartları da sıkıntılıydı. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Çeyrek finale çıktık ama hedefler bitmiyor. Hafta sonu Beşiktaş maçı var, iki kupayı da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HAMZAOĞLU ÜZGÜN

Kısmet böyleymiş

∂ Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu maçı değerlendirirken, "Nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık. Skoru da yakaladık ama futbol böyle bir şey. Son anda küçük bir anda konsantrasyon eksikliği gol yemenize neden olabiliyor. Kısmet böyleymiş" dedi.

KUBİLAY YERDE AMA

Penaltı itirazları

∂ Karşılaşmanın 9. dakikasında Adem'in pasına hareketlenen Kubilay, Luyindama'yla birlikte ceza alanına girdi ve yerde kaldı. Malatyasporlu oyuncular penaltı beklese de hakem Özgür Yankaya pozisyonda devam kararı verdi. Karar üzerine ev sahibi oyuncular şaşkınlık yaşadı.

ÇAYKUR RİZE'DEN OĞULCAN SUÇLAMASI

Dolduruşa getirdiler

∂ Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Oğulcan Çağlayan altı maç kala Rizespor'u zor durumda bırakıp gitmiştir. Bu iş onun tasarrufunda değil. Onun sözleşme feshinden anlayacağını sanmıyorum. İnşallah en doğru karar verilir ve kimsenin hakkı yenmez” ifadelerini kullandı.