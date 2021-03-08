Ligin 27. haftasında iki Londra temsilcisini karşı karşıya getiren karşılaşmada Tottenham, White Hart Lane Stadı'nda Crystal Palace'ı konuk etti. Ev sahibi takım 25. dakikada Gareth Bale'in golüyle 1-0 öne geçerken Crystal Palace 45+1. dakikada Christian Benteke'nin attığı golle eşitliği sağladı, ilk yarı bu skorla tamamlandı: 1-1 İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham 49. dakikada Gareth Bale ve 52. dakikada Harry Kane'ın golleriyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1 Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, 76. dakikada Harry Kane'nin attığı golle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Tottenham, puanını 45'e yükseltirken, Crystal Palace 34 puanda kaldı.
Tottenham, kendi sahasında Crystal Palace'a gol yağdırdı
08.03.2021 - 01:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 - 01:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı 4-1 mağlup etti.
Etiketler : premier lig,tottenham,
772963 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/772963.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
27
19
3
5
32
60
02
GALATASARAY A.Ş.
27
18
3
6
32
57
03
FENERBAHÇE A.Ş.
27
17
4
6
21
55
04
TRABZONSPOR A.Ş.
27
15
6
6
8
51
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
28
13
7
8
13
46
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
27
12
7
8
14
43
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
28
11
10
7
8
43
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
8
9
6
41
09
GÖZTEPE A.Ş.
27
9
9
9
5
36
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
27
7
14
6
-5
35
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
26
7
12
7
-1
33
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
26
8
8
10
2
32
13
YENİ MALATYASPOR
28
7
10
11
-4
31
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
27
8
7
12
-10
31
15
KASIMPAŞA A.Ş.
27
8
5
14
-13
29
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
28
7
8
13
-15
29
17
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
27
6
10
11
-13
28
18
MKE ANKARAGÜCÜ
27
7
5
15
-14
26
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
27
6
8
13
-17
26
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
27
6
6
15
-22
24
21
GENÇLERBİRLİĞİ
27
5
6
16
-27
21
Süper Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
06.03.2021 16:00
Denizlispor 3 - 2 Yeni Malatyaspor
06.03.2021 19:00
Beşiktaş 2 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
07.03.2021 13:30
Karagümrük 0 - 1 Ankaragücü
07.03.2021 16:00
Atakaş Hatayspor 1 - 3 Hes Kablo Kayserispor
07.03.2021 16:00
Gençlerbirliği 0 - 1 Başakşehir
07.03.2021 19:00
Galatasaray - Sivasspor
08.03.2021 16:00
Trabzonspor - Alanyaspor
08.03.2021 16:00
Fraport-tav Antalyaspor - Kasimpaşa
08.03.2021 19:00
Göztepe - Erzurumspor
08.03.2021 19:00
Konyaspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
25
16
5
4
21
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
25
14
8
3
18
50
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
25
14
5
6
22
47
04
ADANA DEMİRSPOR
25
13
6
6
19
45
05
ALTINORDU
25
13
6
6
6
45
06
ALTAY
24
13
2
9
12
41
07
TUZLASPOR A.Ş.
24
12
5
7
4
41
08
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
25
11
7
7
14
40
09
BURSASPOR
25
10
4
11
-1
34
10
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
25
9
7
9
-3
34
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
25
9
5
11
-1
32
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
25
8
5
12
-2
29
13
MENEMEN SPOR
25
6
9
10
-12
27
14
ADANASPOR A.Ş.
24
7
5
12
-2
26
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
24
6
7
11
-9
25
16
AKHİSARSPOR
25
6
4
15
-17
22
17
ANKARASPOR
25
3
7
15
-24
16
18
ESKİŞEHİRSPOR
25
1
7
17
-45
7
PTT 1. Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
05.03.2021 19:00
Istanbulspor 0 - 0 Ankara Keçiörengücü
06.03.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 2 Altinordu
06.03.2021 16:00
Ankaraspor 1 - 1 Menemen Spor
06.03.2021 19:00
Yilport Samsunspor 0 - 2 Adana Demirspor
07.03.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 3 - 1 Gzt Giresunspor
07.03.2021 16:00
Akhisarspor 3 - 0 Eskişehirspor
07.03.2021 16:00
Beypiliç Boluspor 2 - 1 Bursaspor
07.03.2021 19:00
Altay - Tuzlaspor A.ş.
08.03.2021 19:00
Adanaspor - Aydeniz Et Balikesirspor